Zväzok Jennifer Lopezovej a Marca Anthonyho je v kríze

24. jan 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 24. januára (SITA) - Manželstvo Marca Anthonyho a Jennifer Lopezovej je údajne v kríze. Pár, ktorý sa zobral v júni minulý rok, sa neustále háda, hlavne pre Anthonyho panovačné správanie, informuje internetová stránka Femalefirst. Zdroje tvrdia, že latino spevák žiarli na bývalého partnera Lopezovej Bena Afflecka a prinútil ju dokonca predať domy v Los Angeles a Miamy, kde s ním bývala. Zakázal jej tiež obliekať si vyzývavé oblečenie a upozornil ju, že nechce mať deti, pretože už má dvoch synov z predchádzajúceho zväzku s Dayanarou Torresovou.

"Stále sa hádajú, je to iba horšie a horšie. Hlavný problém je to, že Jennifer chce deti, no Marc nechce. Jej manžel ju tie domy prinútil predať, pretože nechce s ňou chodiť na miesta, kde bola s iným mužom," uviedol zdroj blízky páru.