Lee Ryan sa raz takmer predávkoval kokaínom

24. jan 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 24. januára (SITA) - Spevák chlapčenskej skupiny Blue, Lee Ryan priznal, že raz si zobral toľko kokaínu, že takmer zomrel. Iba 21-ročný lámač dievčenských sŕdc ďalej uviedol, že jeho tínedžerská závislosť na narkotikách sa mu tak vymkla spod kontroly, že sa začal báť o svoj život.

"Cítil som sa otrasne. Nevedel som si vysvetliť, čo sa deje v mojom tele, myslel som si, že zomriem," uviedol Ryan. S drogami mal údajne problémy už od trinástich rokov. Nevedel totiž, aké následky môžu mať na ľudský organizmus a psychiku. "Začalo to ako úplne bežná vec. Nakoniec som to potreboval stále. To bol presne ten moment, kedy som si uvedomil, že mám problém a potrebujem sa ho zbaviť skôr, než mi totálne zničí život. Spravil som všetko preto, aby som zmenil svoj život," dodal mladík pre bulvár The Sun.