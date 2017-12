Rocková formácia Journey má už tiež hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy

24. jan 2005 o 19:00 TASR

Los Angeles 24. januára (TASR) - Na hollywoodskom Chodníku slávy pribudla počas uplynulého víkendu ďalšia hviezda, venovaná tentoraz americkej rockovej formácii Journey, ktorú priaznivci žánru môžu sledovať na hudobnej scéne od roku 1973.

Na slávnostnom ceremoniáli sa zúčastnili dvaja zo zakladajúcich členov skupiny, gitarista Neal Schon a basgitarista Ross Valory, ako aj ich aktuálni partneri, spevák Steve Augeri, či hráči na klávesové a bicie nástroje, Jonathan Cain a Deen Castronovo.

O skromnosti členov formácie svedčia slová Neala Schona, ktorý netajac dojatie priznal, že pred rokmi by si nikto zo skupiny nebol vedel predstaviť jej hviezdu na slávnom Walk of Fame.

Journey, medzi spoluzakladateľmi ktorej figurovali aj bývalí členovia formácií Santana, Steve Miller Band, či spoluhráč Franka Zappu, Johna Mayalla a Jeffa Becka bubeník Aynsley Dunbar, sa na gramofónovom trhu predstavili v roku 1975, ale ešte bez komerčného úspechu. Ten sa dostavil až po nástupe nového vokalistu Steva Perryho o dva roky neskôr, keď si album Infinity zakúpilo niekoľko miliónov diskofilov. Napriek dobrému ohlasu ďalších titulov znamenal skutočný prienik skupiny do špičky rockovej scény album Escape so skladbami Whoďs Crying Now, Donďt Stop Belivinď, či Open Arms, ktorý sa v roku 1981 prebojoval v USA až na prvé miesto rebríčka.

Po roku 1983 a vydaní albumu Frontiers s hitom Separate Ways si členovia formácie, ktorá prešla medzičasom množstvom personálnych zmien, vyskúšali aj sólové projekty. Album Franka Perryho Street Talk získal dokonca dve platinové platne.

Za najlepšiu kolekciu skupiny označujú mnohí hudobní kritici titul Raised on Radio (1986). Po následnom rozchode členovia Journey opäť reaktivovali skupinu v roku 1996, aby vydali album Trial By Fire a dostali sa s ňou na tretiu priečku americkej hitparády. Jedenástym štúdiovým albumom skupiny sa v apríli 2001 stal titul Arrival.

V uplynulom roku sa hviezdičky na Walk of Fame dočkali okrem iných režisér Robert Zemeckis, jeho kolega, herec a producent Billy Bob Thornton, speváčka Céline Dionová, herečka Drew Barrymorová, ale aj káčer Donald, či Godzilla.