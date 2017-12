Ja Hollywood nerobím

Jedného z najmonumentálnejších projektov v dejinách filmu, sfilmovania Tolkienovej ságy Pán prsteňov, sa nakoniec zmocnil nezávislý filmár PETER JACKSON, ktorý nepatrí medzi najslávnejšie hollywoodske osobnosti. Peter Jackson zaznamenal svoj doteraz ...

19. dec 2001 o 8:31 EDWIN GRASSMEIER(Autor je redaktor agentúry DPA)

FOTO - TASR

Jedného z najmonumentálnejších projektov v dejinách filmu, sfilmovania Tolkienovej ságy Pán prsteňov, sa nakoniec zmocnil nezávislý filmár PETER JACKSON, ktorý nepatrí medzi najslávnejšie hollywoodske osobnosti. Peter Jackson zaznamenal svoj doteraz najväčší úspech drámou Heavenly Creatures, za ktorú získal nomináciu na Oscara a Strieborného leva z festivalu v Benátkach. Niekoľko dní po úspešnej premiére sa na tlačovej konferencii zhováral s niekoľkými európskymi novinármi.

Mnoho renomovaných režisérov sa tohto projektu zľaklo. Vy ste sa rozhodli adaptovať Tolkienove knihy pre film. Čím ste začali?

„Zjednodušovaním. Človek predsa nemusí pôvodný príbeh meniť ani k nemu nič dodávať. Začnete skeletom knihy - príbehom o Frodovej ceste s prsteňom. Ide hlavne o to, čo prsteň s Frodom urobí, ako sa ho zmocní a ako na to zareagujú ostatní, s ktorými sa stretne. Keď už máte toto, musíte zostať prísny vo výbere postáv.“

Zjednodušovanie je zaujímavým slovom, ak ho používate na jedno z najnákladnejších filmových podujatí všetkých čias - pri ktorom sa za 300 miliónov dolárov nakrúcali naraz tri diely. Neprevalcovali vás také obrovské rozmery projektu?

„Ak človek stojí pred veľkým a komplexným projektom, potrebuje len viac času. To je celé tajomstvo. V deň, keď sme začali písať scenár, začali sme aj hľadať, kde sa bude nakrúcať, a začali sme konštruovať príšery. Od prvej verzie scenára do začiatku nakrúcania sme mnoho vecí robili paralelne. Mali sme na to tri roky - bolo to dosť na to, aby sme stihli veci vytriediť a pripraviť.“

Napriek všetkému ste si pri adaptácii Pána prsteňov dovolili istú slobodu. Nebojíte sa zúrivých milovníkov Tolkiena?

„Nie. Niektoré časti príbehu sme pre film predsa len museli skrátiť. Inak to naozaj nejde. Niečo sme naopak museli dodať, lebo zákony filmu sú jednoducho iné ako zákony románu.“

Mnoho ľudí si myslí, že Pán prsteňov sa sfilmovať ani nedá. Netrápili vás pochybnosti, či sa takáto kniha filmovému fantasy žánru nevzprieči?

„Tolkienova Stredozem nie je predsa žiadnym fantastickým svetom. Pán prsteňov je mytológiou nášho vlastného sveta a neodohráva sa na inej planéte, ale v dávnej, prehistorickej Európe spred sedemtisíc rokov, ešte skôr, než o nej začali vznikať prvé písomné zmienky. Je to čosi ako alternatívne dejiny, ak chcete. Ani postavy napokon nie sú archetypmi hrdinov, ale živými bytosťami. Od začiatku sa mi zdalo, že toto je ten najzaujímavejší zorný uhol, z ktorého sa možno na Pána prsteňov dívať.“

Ktoré z Tolkienových bytostí boli vo filme najväčším problémom?

„Elfovia, lebo Tolkien ich opisuje ako éterické, takmer nadľudské bytosti. Hobiti, tak ako trpaslíci, majú výrazne ľudské vlastnosti, ale elfovia sú záhadní, podobní anjelom, sú ako z iného sveta. Chceli sme, aby ich hrali ľudia, ale vyberali sme tých najjemnejších, najéterickejších a najanjelskejších, akých sa len dalo. Je fakt, že pokiaľ ide o zvláštne efekty, dnes už na počítači vyrobíte, čo chcete. Už to nie je také trápenie ako kedysi. Z jednej postavy si môžete nakopírovať tisíce, ak chcete. Je to až nepríjemne jednoduché.“

Či prináša tento film nové - také, čo publikum doteraz nevidelo?

„Sotva vám môžem odpovedať objektívne. Som hrdý na to, že tento film nepripomína nijaký iný, má svoj dizajn a svoju vlastnú atmosféru. Vyvoláva pocit, ktorý som doteraz nepoznal. Žijeme v časoch, keď Hollywood chrlí tupé trháky jeden ako druhý. Som rád, že sme trošku iní. Ja nie som hollywoodskym režisérom a nenakrúcam hollywoodske filmy.“

Prvé dva diely vôbec nemajú samostatný koniec. Je vôbec tento typ záveru - pokračovanie po reklame - pre film únosný?

„A to musela byť poriadna reklama! Určite by ste zatiaľ stihli nielen šálku čaju. Samozrejme, je to niečo nové, nakrúcať tri diely naraz, a je to aj obrovské riziko. Nikto to zatiaľ nerobil. Hollywood sa ešte nikdy nedal na taký odvážny projekt.“

Ale zrejme chcete divákov prinútiť, aby si pred každým dielom ešte raz pozreli ten predchádzajúci. Podarí sa vám to?

„Nie, berieme ohľad na divákov, čo predchádzajúce diely nevideli. Dej sa začína tam, kde sa predtým skončil, len ho stručne zrekapitulujeme. Napokon, rovnaký problém mal aj Tolkien. Tiež knihy publikoval v dvojročných intervaloch.“

Ktorú postavu máte najradšej?

„Najviac sa identifikujem s Frodom. Myslím, že najviac sa podobám na hobita.“