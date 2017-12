Európan je v Amerike stále exot

Slovenský animátor a kameraman IVAN ÁBEL (36) predstavil s kamarátmi tento týždeň v newyorskom Múzeu moderného umenia svoj animovaný videoklip.

25. jan 2005 o 11:15 DAŠA MATEJČÍKOVÁ

Ivan Ábel pred newyorským Múzeom moderného umenia. FOTO - ARCHÍV I. Á.



Tento avantgardný pätnásťminútový film odprezentujú aj na EXPO 2005 v Japonsku. V rozhovore pre denník SME zhodnotil tri roky, ktoré pracovne prežil v New Yorku.

Ako sa vám podarilo v New Yorku uchytiť?

"Prvý kontakt bol cez amerického režiséra Macieka Albrechta, s ktorým som sa zoznámil v Krakowe. Robí animované filmy a už trikrát vyhral so svojimi projektmi ceny Emmy. Mal som vlastné portfólio a ukázal som ho ľuďom z etablishmentu - dobrým režisérom, animátorom. Pomohli mi ich referencie. Cez ne, cez ľudí, funguje v New Yorku všetko."

A nie aj cez internet? Spojené štáty americké tam majú vytvorenú rozsiahlu databázu.

"Tak fungujú skôr nezávislé projekty. V profi brandži rozhodujú kontakty, ale človek musí byť v prvom rade dobrý."

Teraz sa venujete viac kamere ako animácii, prečo?

"Tak sa to vyvinulo. Robil som animované krátke veci, nejaké videoklipy, trochu reklamu, experimenty a kamera ma chytila. Dáva človeku väčšie možnosti. Videoklipy som dokonca robil s francúzskym režisérom Michelom Gondrym, jeho najnovším filmom je Večný svit nepoškvrnenej mysle, kde hlavné úlohy hrajú Kate Winslet a Jim Carrey. Gondryho považujú za jedného z desiatich najlepších režisérov videoklipov na svete. Jeden z našich posledných bol nominovaný na Music Award a momentálne je nominovaný na nejakú európsku cenu."

Nie je to aj vďaka tomu, že sa od iných tvorcov odlišujete európskym videním?

"Trochu to tak je. Pri získavaní práce dokonca pomáha európsky akcent. Pre Američanov je to exotické."

Aké boli vaše newyorské začiatky?

"Dosť tvrdé. Bol som osamelý. Mal som síce zopár kamarátov, no vyhýbal som sa nadväzovaniu povrchných vzťahov. Človek si časom nájde dobré priateľstvá."

A čo slovenská alebo česká komunita?

"Vlastne som sa v New Yorku stretol len s jednou Slovenkou, náhodne na ulici. Keď o tom premýšľam - nie je to programové. V podstate mi je jedno, s kým sa stretávam."

Odkiaľ sú vaši kamaráti?

"Zo Španielska, z Ázie, z Afriky. Na New Yorku je skvelá jeho multikultúrnosť. Je to najlepšie mesto na svete. Ľudia sú tam otvorenejší aj v rámci spoločnosti. Keď je niekto homosexuál a žije s mužom, každý to berie normálne, nik sa na to nepozerá zvrchu. V profesionálnom živote sa neboja experimentovať. Nehľadia na to, odkiaľ človek je - či z východnej, alebo zo západnej Európy, alebo z Afriky, či iného kontinentu."

Pracuje sa tam viac než u nás?

"Áno, keď máme zákazku, robíme bežne štrnásť až šestnásť hodín. Málo firiem dáva platené dovolenky, sociálna politika je tvrdá."

Máte ambície nakrútiť film?

"Uvidíme. Určite však nie televízny film. To nie je zaujímavá práca pre kameramana. Časťou každého môjho projektu stále bola aj bude animácia."

Ste dobre zaplatený?

"Keď som odchádzal do New Yorku, finančná stránka bola u mňa na poslednom mieste. O peniazoch som vtedy absolútne nerozmýšľal, až neskôr. Myslím, že som zaplatený primerane.

Čo ste vytvorili naposledy?

"Videoklip s mladou režisérkou Adreou Petty, dcérou speváka Toma Pettyho. Klip bol pre mladú džezovú klaviristku a speváčku s nádejnou kariérou v budúcnosti, zastupuje ju totiž Warner Brothers."