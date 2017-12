Príbeh Matta a Lisy: Šťastný koniec si treba najprv zaslúžiť

Miluj ma! ...prosím (Wicker Park) * USA, 2004 * 115 min * Réžia: Paul McGuigan * Scenár: Gilles Mimouni, Brandon Boyce * Kamera: Peter Sova * Hudba: Cliff Martinez * Hrajú: Josh Hartnett, Diane Kruger, Rose Byrne, Matthew Lillard, Christopher Cousins

25. jan 2005 o 10:15 KRISTÍNA KÚDELOVÁ

, Jessica Paré, Vlasta Vrana * Premiéra v SR: 20. januára

S takouto zápletkou už jeden film nakrútený bol. Napísal a zrežíroval ho Gilles Mimouni, hovorilo sa v ňom po francúzsky a volal sa Byt (L'Appartement). Po ôsmich rokoch sa scenár dostal do Hollywoodu, a že by v ňom bolo vidieť výraznejšie stopy po prepracúvaní, sa povedať nedá.

Hlavný hrdina Matthew (Josh Hartnett) sa práve chystá na služobnú cestu do Číny, tesne predtým ešte v jednej kaviarni absolvuje pracovné stretnutie, na ktorom je aj jeho snúbenica Rebecca. Dostane od nej upokojujúce tabletky, lebo má strach z lietania, odskočí si zavolať a kým čaká na voľný telefón, zazdá sa mu, že počuje svoju bývalú priateľku, osudovú lásku Lisu (Diane Krugerová). Aj ju na chvíľu uvidí, ale stratí sa mu.

Odrazu všetko stráca na dôležitosti, zaujíma ho len jedno - nájsť ju. Že nikam neodletel, jeho snúbenica netuší, len jeho najlepší kamarát Alex vie, aký má plán. Už-už sa zdá, že Matt Lisu každú chvíľu uvidí, v jej byte však nájde inú Lisu, a tá sa na tú jeho vôbec nepodobá. Že by mal z liekov halucinácie?

Mattovo pátranie bude trvať dlho. Medzičasom ho striedajú retrospektívy a flashbacky. Najprv začínajú zvoľna, dlhšou sekvenciou, venovanou tomu, ako sa Matt a Lisa kedysi zoznámili. Postupne pribúdajú, rytmus ich vstupu do príbehu sa stupňuje, niektoré sa dokonca opakujú, tak, že sú ponúknuté z iného uhla pohľadu - raz z pohľadu inej postavy, raz zas z perspektívy druhej kamery, postavenej na opačnej strane scény.

Takto sa má postupne dávať dokopy skladačka, ktorá by ozrejmila, ako to v príbehu Matta a Lisy vlastne bolo a je - od začiatku do konca, teda do reálneho filmového času. Mala by presvedčiť, že veci a situácie majú rôzny význam a zmysel, podľa toho, z akej strany sa na ne pozeráme.

V tomto prípade však nekonečné skákanie v čase a priestore veľmi nepomohlo, naopak, výsledkom bol zbytočný zmätok.

Dočkať sa rozuzlenia a neodmysliteľného šťastného konca, na to treba trpezlivosť i zhovievavosť. Lebo kým naň dôjde čas, Matthewovi skrížia cestu všetky možné a nemožné náhody a nešťastné zhody okolností. Najmä pri finále udivuje, čo všetko ešte možno vytiahnuť zo scenáristického klobúka.

Filmový príbeh Miluj ma! ... prosím je napriek všetkému, čo naň tvorcovia nabalili, štandardnou romancou s jednoduchým resumé. Neozvláštnil ho ani jemný trilerový šat, ani pekné tváre Krugerovej a Hartnetta, ktorí vystriedali Vincenta Cassela a Monicu Bellucciovú z pôvodnej verzie. Či sa producentom oplatilo tento remake robiť, to už, našťastie, nie je naša starosť.