U2 začnú európsku časť svetového turné v Bruseli

25. jan 2005 o 12:00 TASR

Brusel 25. januára (TASR) Belgickí hudobní fanúšikovia majú dôvod na radosť. Írska skupina U2 začne európsku časť svojho tohtoročného dlho očakávaného svetového turné 10. júna v Bruseli na futbalovom štadióne kráľa Baudoiuna pri slávnom Atómiu.

Legendárna štvorica naplánovala na tento rok celkom 110 koncertov. Turné sa začne 28. marca v americkom San Diegu. Brusel bude prvou európskou zastávkou, po nej U2 zahrá okrem iného v Londýne (18. júna), Berlíne (7. júla) a Paríži (9. júla). Slovenským fanúšikom bude U2 najbližšie 2. júla vo Viedni a 5. júla v Katoviciach.

U2 sú na vrchole hudobnej scény už tretie desaťročie a preslávili sa množstvom hitov, napríklad Pride, Sunday Bloody Sunday, With Or Without You či Beautiful day. Nedávno vydala kapela nový album How To Dismantle An Atomic Bomb a v hitparádach boduje singlom Vertigo.

