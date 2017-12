Nominovali aj najhorších za posledných 25 rokov

BRATISLAVA 25. januára (SITA) - Pri príležitosti 25. výročia udeľovania cien za najhoršie filmové počiny, vyhlásili nominácie aj na najhoršie z najhorších filmov histórie Zlatých malín.

25. jan 2005 o 14:00 SITA

V kategórii najhorší herec alebo herečka za posledných 25 rokov jednoznačne vedie Arnold Schwarzeneger, ktorý bol počas 25 rokov nominovaný celkom osemkrát. Za ním nasledujú Keanu Reeves a Angelina Jolieová so siedmimi nomináciami a Kim Basingerová a Ryan O'Neal, ktorí dostali zhodne po šiestich nomináciách.

Hrozbe Zlatej maliny za najhoršiu drámu čelí sci-fi Battlefield Earth z roku 2000 s Johnom Travoltom v hlavnej úlohe. Ďalšími adeptmi na toto ocenenie sú The Lonely Lady (Osamelá dáma, 1983), Mommie Dearest (Mamička najdrahšia, 1981), Showgirls (1995) a Swept Away (2002), v ktorom si hlavnú postavu zahrala dobrá speváčka, no údajne najhoršia herečka medzi speváčkami Madonna.

O nominácie za najhoršiu komédiu sa delia filmy Adventures of Pluto Nash (Pluto Nash, 2002), The Cat in the Hat (Mačka vo vreci, 2003), Freddy got Fingered (Freddyho úlet, 2001), Gigli (2003) a Leonard Part 6 (1987).

O post najhoršieho muzikálu za posledných 25 rokov bojujú diela ako Can't Stop the Music (1980), From Justin to Kelly (2003), Glitter (Stať sa hviezdou, 2001), Rhinestone (1984), Spice World (1998) a Xanadu (1980).

