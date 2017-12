Kylie Minogueová zažalovala firmu producenta, ktorý z nej urobil hviezdu

Londýn 25. januára (TASR) - Austrálska speváčka Kylie Minogueová zažalovala firmu PAL Productions producenta Peta Watermana, ktorý z nej megahitom I Should ...

25. jan 2005 o 22:45 TASR

Londýn 25. januára (TASR) - Austrálska speváčka Kylie Minogueová zažalovala firmu PAL Productions producenta Peta Watermana, ktorý z nej megahitom I Should Be So Lucky (1988) urobil hviezdu svetovej populárnej hudby.

Dôvodom je nedostatočné vyplatenie tantiémov za album Greatest Hits, vydaný po prvý raz v roku 1992 a opätovne o 10 rokov neskôr.

Podľa austrálskej tlače kontrolóri, ktorých speváčka a jej rodina poverili skúmaním príslušných platieb, zistili, že interpretka dostala o 10 percent, konkrétne o 833.000 dolárov menej, ako jej patrilo.

Firma PAL Productions medzičasom už poukázala na Minogueovej účet ďalších takmer 500.000 dolárov, speváčka však požaduje ďalšie odškodnenie, úroky a uhradenie nákladov na riešenie kauzy právnou cestou.