Herečka Scarlett Johanssonová má na svoj vzhľad originálny recept

Hollywood 26. januára (TASR) - Hviezda filmu "Stratené v preklade", Scarlett Johanssonová, má na svoj sexy vzhľad recept, podľa ktorého nebola so svojím ...

26. jan 2005 o 9:30 TASR

Hollywood 26. januára (TASR) - Hviezda filmu "Stratené v preklade", Scarlett Johanssonová, má na svoj sexy vzhľad recept, podľa ktorého nebola so svojím vzhľadom nikdy nespokojná.

Herečka preto vyzýva všetky mladé ženy, aby si radšej samé vyberali svoje oblečenie a v žiadnom prípade im neradí, aby kopírovali štýl niekoho iného, uviedla agentúra WENN.

Johanssonová hovorí: "Keď sa cítite spokojná sama so sebou, potom ste sexy. Vyzerám sexy, pretože sa cítim sexy. Som uvoľnená. Som spokojná so svojou sexualitou, so svojím telom, pyšná som na svoje prsia a som spokojná so svojou tvárou. S tou možno nie som spokojná vždy, ale mám ju takú, akú ju mám a s tým sa nedá nič robiť."