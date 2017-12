Nový album Mariah Careyovej sa oneskorí o mesiac

26. jan 2005 o 13:12 SITA

BRATISLAVA 26. januára (SITA) - Nový album popovej speváčky Mariah Careyovej bude na trhu o mesiac neskôr. Šéfovia nahrávacieho štúdia sa rozhodli, že potrebujú viac času na jeho propagáciu. The Emancipation of Mimi malo pôvodne vyjsť v marci, no album, na ktorom si Careyová zaspievala aj spolu s rapermi Snoop Doggom, Keny Westom a Jermainom Dupriom vyjde až 12. apríla.

Podľa internetovej stránky IMDb.com je singel z nového albumu, It's Like That najvyššie umiestnenou skladbou speváčky v britskej hitparáde Billboard Hot 100 za posledných päť rokov. Okupuje 53. miesto. Klip k pesničke bude režírovať Bred Ratner, režisér filmov ako Červený drak alebo Križovatka smrti.