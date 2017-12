Queen s Rodgersom v Prahe

27. jan 2005 o 8:50

Gitarista Queen Brian May sa rozohrieval na koncertné turné už v decembri, keď sa objavil nečakane na pódiu pri uvedení muzikálu We Will Rock You v Las Vegas. FOTO - REUTERS



Je to definitívne! Legendárna skupina Queen vystúpi spolu so spevákom Paulom Rodgersom v Prahe. Šestnásteho apríla predvedú v Sazka Arene dvaja pôvodní členovia - gitarista Brian May a bubeník Roger Taylor rockovú šou, v ktorej odznejú najväčšie hity, ako aj známe Rodgersove piesne z čias jeho pôsobenia v skupinách Free a Bad Company.

Bude to prvé turné od roku 1986, keď skupina naposledy koncertovala s pôvodným spevákom Freddiem Mercurym. Koncertná šnúra sa začne 25. marca v Londýne a skončí 11. mája v tom istom meste. S trojicou nakoniec nevystúpi ďalší pôvodný člen skupiny, basgitarista John Deacon, ktorý sa na projekte Queen + Paul Rodgers odmietol zúčastniť. Pred začiatkom turné pôjde skupina 19. marca na charitatívny koncert 46664 v Južnej Afrike, na pomoc obetiam HIV/AIDS.

"Nikdy som nerozmýšľal nad tým, že to znovu urobím. Vždy som bol proti myšlienke nahradiť Freddieho niekým iným. Ale potom som uvidel tohto človeka, ktorý sa na pódiu nepokúšal stvárniť Freddieho osobnosť. Nie je ako on, prichádza zo svojho miesta," povedal Brian May o zmene na speváckom poste.

Skupina, ktorá od smrti jej lídra v roku 1991 vystupovala sporadicky, sľubuje v rámci európskeho turné viacero prekvapení. Okrem najväčších hitov predvedie aj raritné skladby z bohatého katalógu Queen, ako aj piesne, ktoré nikdy neodzneli naživo - ako napríklad skvelé kúsky z poslednej etapy, keď skupina pre Mercuryho chorobu nemohla koncertovať (Innuendo, I Want It All, The Show Must Go On). "No nebude to skvelé?" dodáva May.

Myšlienka vzkriesiť Queen má korene v spoločnom vystúpení tohto originálneho gitaristu a bývalého vokalistu Free na výročnom koncerte gitary značky Fender Stratocaster. "Po vystúpení mi Brian zavolal a povedal, že toto by som si mal vypočuť. Poslal mi pásku z koncertu. Paul bol koncom šesťdesiatych rokov naším vzorom. Jednoducho, bolo to skvelé," spomína Taylor.

Spoločnú myšlienku vyraziť na turné potvrdil aj nasledujúci koncert UK Hall o Fame, kde trojica, doplnená o sprievodných hráčov, predviedla hity We Will Rock You, We Are The Champions a nakoniec All Right Now. Vystúpenie malo výborné recenzie, ale objavili sa aj negatívne hlasy, poukazujúce na hazardovanie s menom Queen. "Jediným dôvodom, prečo opäť vyrážame na cesty, je fakt, že to milujeme," bráni sa May. "Možno ešte raz stvoríme to, čo by si tisíce našich fanúšikov prialo vidieť. Ešte raz urobíme to, čo vieme najlepšie, hrať skutočný rock!

(peb)