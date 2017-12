Exkluzívne: prvé dojmy z filmu Pán prsteňov

19. dec 2001 o 15:35

Vďaka distributérovi, spoločnosti Continental Film, sme dostali možnosť ako úplne prví novinári vidieť film Pán prsteňov, ktorého prvá kópia dorazila na Slovensko iba včera. Prinášame vám teda exkluzívne prvé dojmy z filmu, ktorý dnes dopoludnia videlo iba osem ľudí. Oficiálna celosvetová premiéra filmu Pán prsteňov je naplánovaná na dnešný večer.

Sfilmovať epos J.R.R. Tolkiena bola doteraz nerealizovateľná myšlienka. S filmovou adaptáciou sa režiséri v 80. rokoch síce pohrávali, no svetlo sveta uvideli iba dva kreslené filmy, ktoré u divákov prepadli na plnej čiare. Bohatá fantázia J.R.R. Tolkiena z filmového spracovania urobila taký náročný projekt, že naň filmový priemysel musel chtiac-nechtiac počkať. Keď sa pred štyrmi rokmi objavil pomerne neznámy novozélandský režisér Peter Jackson s predstavou sfilmovať Pána prsteňov a nakrútiť tri celovečerné filmy, šéfovia veľkých filmových spoločností iba neveriacky krútili hlavou. No Jackson sa nevzdal a po dlhých mesiacoch argumentovania sa mu podaril husársky kúsok – bez predchádzajúcich skúseností s podobným projektom podpísal zmluvu na trilógiu s celkovými nákladmi 300 miliónov dolárov.

J.R.R. Tolkien, ktorý na sklonku svojho života prežíval najväčšiu slávu sa so svojím celoživotným dielom stal kultom. Jeho knihy sú najpredávanejším titulom na svete a za desaťročia si našiel milióny priaznivcov. Dostať sa medzi túto mimoriadne náročnú komunitu bol preto pre režiséra Jacksona druhá, mimoriadne náročná úloha. Celý svet s napätím očakáva dnešnú premiéru filmu – zvládol Jackson takmer nesplniteľnú úlohu? Uspokojí jeho film všetky očakávania?

Po zhliadnutí filmu musíme jednoznačne skonštatovať, že áno. Peter Jackson totiž poňal spracovanie najznámejšej fantasy knihy až maniakálne presne a vystihol všetky jej kľúčové časti. Pre divákov pripravil šokujúcu smršť digitálnych efektov a nádherných kulís v najkrajších prírodných scenériách Nového Zélandu. Táto krajina presne vystihuje popis Stredozeme v Tolkienových knihách a čo príroda nevytvorila, dotvorila výprava. Výprava je dosiaľ nevídaná – čo záber, to kulisy vytvorené so šokujúcou precíznosťou s výrazným zmyslom pre detail. Rovnako ako casting –herci sú akoby stvorení pre svoje úlohy a všetci hrajú ako o život. Eliah Wood v roli Froda je prirodzený, akoby ním skutočne bol a oslňujúci výkon podáva aj Ian McKellen v roli Gandalfa.

Začiatok trilógie Pán prsteňov sa odvoláva na úplne prvú Tolkienovu knihu Hobit (v báječnom českom preklade Stanislavy Pošustovej vyšla pod názvom Hobit aneb cesta tam a zase spátky), preto aj začiatok filmu veľmi zjednodušene uvádza diváka do deja. Po krátkom úvode však príbeh naberá obrátky presne podľa knihy. Na diváka čakajú až šokujúco nádherné zábery na Hobitín, Kraj, Stredozem, ale aj na zlovestný Mordor. V Hobitíne sa koná oslava Bilbových narodenín, počas ktorých záhadne zmizne a zároveň odovzdá Frodovi zázračný prsteň s nepredstaviteľnou silou. Frodo sa po rozhovore s Gandalfom vydáva na cestu, na ktorej sa k nemu pridajú jeho traja priatelia Sam, Smíšek a Pipin, neskôr človek Aragorn a po krátkom pobyte v Roklinke aj trpaslík Gimli, človek Boromir a elf Legolas. Nasleduje strhujúci dobrodružný príbeh o boji dobra a zla, popretkávaný dramatickými okamžikmi, ale aj dojemnými scénami.

Prvá časť Pána prsteňov trvá neuveriteľné tri hodiny a napriek tomu musel Jackson niektoré udalosti príbehu úplne vypustiť. Družina nazvaná Spoločenstvo prsteňa sa napríklad nestretne s Tomom Bombadilom a rozsiahly ľúbostný epos medzi Aragornom a Arwen (krásna Liv Tyler) opísaný v knihe je zúžený do podoby krátkej, no výstižnej scény.

Tvorcovia filmu si dali poradiť a veľmi citlivo pristupovali k jeho príprave. Scénografmi a hlavnými výtvarníkmi filmu boli dvorní maliari Tolkienovho diela, ktorí sú svojou tvorbou notoricky známi – Alan Lee a John Howe. Práve preto sa herci, ich kostýmy ale aj drvivá väčšina záberov naprosto zhodujú s obrázkami, na ktoré si zvykli milióny čitateľov na celom svete. Niektoré scény (napríklad tú, v ktorej sa družina hobitov schováva pred čiernym jazdcom pod koreňom stromu, alebo tú, kde padá na skalnom previse na družinu lavína) dotiahol Jackson do absolútnej a až neuveriteľnej vizuálnej zhody so známi ilustráciami Leeho a Howeho.

Trojhodinový príbeh zvádza k nudným dlhým scénam a logicky slabým momentom, no Jacksonovi to nedovolila dejová línia s množstvom zvratov. V spracovaní filmu tiež cítiť skutočne silnú sebareflexiu. Strih a kamera patria takisto medzi veľmi silné stránky spracovania a ako sme už spomenuli, digitálne efekty privedú do úžasu nejedného diváka.

Príbeh sa končí po únavnom boji družiny a smrti Boromira vo chvíli, keď Frodo so Samom stoja na hranici Mordoru a chystajú sa ich prekročiť. Prvá časť je teda obsahovo ucelená a zároveň ponechá diváka v netrpezlivom očakávaní pokračovania, presne tak ako kniha. Jackson, našťastie, nie je ovplyvnený hollywoodskou kinematografiou a preto sa vo filme úzkostlivo vyhýba dejovým barličkám a trápnym umelohmotným slzavým scénam takým príznačným pre väčšinu amerických filmov. Všetky scény sú poňaté triezvo a na diváka citovo neútočia ani o sekundu dlhšie, ako je treba. Napriek tomu vás dej naprosto pohltí a predovšetkým v druhej polovici filmu budete sedieť v kresle kina v napätom kŕči, či so zimomriavkami na chrbte.

Po troch hodinách vyjdete z kina šokovaní a očarení. Uvidíte to, čo ste ešte nevideli. Režisér a scenáristi totiž film poňali nekonvenčne a s nadhľadom a tak Pán prsteňov vybočuje z hlavného prúdu sladkých filmov s bezduchým dejom. Ako celok je naprosto vyvážený –žiadnej realizačnej zložke režisér neponechal priestor na slabší výkon. Filmové spracovanie Pána prsteňov možno označiť za filmovú udalosť roka a ak je filmový Pán Boh aspoň trocha spravodlivý, Pán prsteňov nepochybne získa väčšinu Oscarov. :)

Do slovenských kín sa Pán prsteňov dostane až 24. januára 2002. Po dlhšom rozhodovaní distributéra a po konzultáciách so slovenskou fantasy scénou a aj vzhľadom na to, že slovenský preklad knihy nie je práve najšťastnejší bude film uvádzaný s českými titulkami.