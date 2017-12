Lucka Vondráčková sa objaví v novom klipe s dredmi

BRATISLAVA 27. januára (SITA) - Mladá česká spevácka hviezda Lucka Vondráčková pricestovala tento týždeň na Slovensko, aby si prevzala zlatú platňu za album May Day. Pri tejto príležitosti však predstavila ...

27. jan 2005 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 27. januára (SITA) - Mladá česká spevácka hviezda Lucka Vondráčková pricestovala tento týždeň na Slovensko, aby si prevzala zlatú platňu za album May Day. Pri tejto príležitosti však predstavila Lucka aj svoj nový klip k pesničke Poušť, ktorý dokončila iba pred pár dňami. Lucka prezradila pre agentúru SITA, že nakrúcanie ju veľmi bavilo. "Mám rada natáčanie videoklipov a sama do nich dosť zasahujem, zháňam prostriedky a aj materiál," komentuje. V klipe sa objaví viacero záberov, kde má na hlave dlhé dredy. Podľa Luckiných slov to bol ešte účes z nakrúcania úspešného filmu Snowborďáci, ktorý bude mať v najbližších týždňoch premiéru aj u nás. Mladá speváčka má však už opäť vlasy hladké a ako povedala, odstraňovanie dredov trvalo dosť dlho. "Som však rada, že som do toho šla, lebo som vždy chcela dredy a myslím, že to ešte niekedy vyskúšam," reaguje Lucka.

SITA vydá k správe zvukovú správu.