Festival Sundance zaujal aj sexom

27. jan 2005 o 10:40 SITA

BRATISLAVA 27. januára (SITA/Reuters) - Americký nezávislý filmový festival Sundance sa okrem politických tém venuje aj sexu. Táto tematicky zaujímavá oblasť sa stretla s veľkou dávkou pozornosti najmä u divákov. Témy ako sex mladistvých, starých ľudí, orálny sex či sex homosexuálov sa stali bežnou, no i nevyhnutnou súčasťou väčšiny premietaných filmov. Táto tematika neobišla ani filmy ako Pretty Persuasion a How the Garcia Girls Spent Their Summer o troch generáciách mexických žien.