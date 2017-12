SuperStar: Prvý finálový večer sa bude niesť v znamení Pop idolov

Bratislava 27. januára (TASR) - V znamení Pop idolov sa bude v piatok niesť prvé finálové kolo súťaže Slovensko hľadá SuperStar.

27. jan 2005 o 12:55 TASR

Každý z jedenástich súťažiacich sa totiž bude o priazeň divákov uchádzať jednou skladbou od známeho interpreta vo svojom podaní. Celá jedenástka však zároveň po prvý raz predstaví verejnosti aj spoločnú pôvodnú skladbu s názvom Kým vieš snívať, ktorej autormi sú Paľo Habera a Daniel Hevier.

Prvý finálový večer Slovensko hľadá SuperStar uvedie STV v piatok o 20.00, v priamom prenose na Jednotke. Bude trvať približne 90 minút a zhruba rovnaký čas môžu potom diváci hlasovať o svojich favoritoch. Nasledovať bude Rozhodnutie v priamom prenose, v ktorom počet hlasov určí, kto sa ako prvý bude musieť so svojimi kolegami "rozlúčiť" a definitívne súťaž opustí. "Vyhlásený bude len ten, ktorý odchádza," povedal dnes na tlačovej konferencii v Bratislave PR manažér projektu Peter Kavecký.

Pódium, na ktorom sa bude všetko odohrávať, sa nachádza v bratislavskom Národnom tenisovom centre. S rozmermi 640 metrov štvorcových je najväčšou scénou použitou v televíznom vysielaní. Skladá sa z troch častí. Jednou je pódium pre porotu, ďalšia je hlavná scéna a v zákulisí sa nachádza zázemie pre čakajúcich súťažiacich, ktorí sa v kompletnej zostave predstavia v piatok poslednýkrát. Každý ďalší týždeň ich bude už vždy o jedného menej.

Bojovať o postup do ďalšieho kola budú v piatok nádejné superhviezdy s týmito skladbami. Katka Koščová si vybrala pieseň od Joss Stone You had me. Martin Kelecsényi Bon Joviho a skladbu Bed of Roses. Peter Konček bude spievať If I could turn back the Hands of Time od R.Kellyho. Petra Humeňanská predvedie známu skladbu z filmu Hriešny tanec Hungry Eyes. Samuel Tomeček "zabojuje" s piesňou Itďs my Life od Bon Joviho. Tomáš Bezdeda zaspieva skladbu Dnes od Tublatanky. Zdenka Predná Aliciu Keys Fallin. Miro Jaroš sa rozhodol pre interpreta Arash a populárnu skladbu Boro Boro. Bratislavčanka Martina Šindlerová bude spievať pieseň Stairway to Heaven od Elkie Brooks, Peter Kotuľa Loveďs Divine od Seala a Robo Mikla pieseň Roba Grigorova Kým ťa mám.

