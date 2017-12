Marlon Brando najsexi aj podľa gayov

27. jan 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 27. januára (SITA) - Legendárny hollywoodsky herec Marlon Brando, ktorý zomrel v máji minulého roka vo veku 80 rokov, bol podľa britského časopisu pre homosexuálov Gay Times natoľko úžasný a sexi, že vo svojej kategórii tvoril pojem sám osebe. Na druhom mieste skončil jeho rovesník Paul Newman, pričom trojicu najsexi mužov uzatvára herec a sukničkár Colin Farrell. Ako uviedol časopis, Brando "keď ide o surový sexappeal bol liga sám osebe. Keď ide o Colina, ten by mohol hrať aj v reklame na zemiakové pyré a bola by to nasledovanejšia relácia v TV." David Beckham sa do užšieho výberu nedostal, pretože, ako uviedla odborná porota, jeho tvár sa v médiách objavila toľkokrát, že jeho zvolenie by bola nuda.