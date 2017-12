Coldplay sa obáva o bezpečnosť nového albumu

BRATISLAVA 27. januára (SITA) - Britskí rockeri zo skupiny Coldplay sa rozhodli povolať svojich právnikov potom, čo sa na internete objavilo niekoľko skladieb z netrpezlivo očakávaného tretieho albumu.

27. jan 2005 o 15:15 SITA

Skupina sa obávala, že by to mohlo ovplyvniť predaj nového CD a tak požiadala o pomoc počítačových expertov. Podľa denníka The Sun objavili členovia skupiny na internetovej stránke WinMX šesť názvov skladieb z pripravovaného albumu. Ako sa však neskôr ukázalo, šlo iba o prázdne adresáre, bez akejkoľvek hudby.