Lasica, Polívka a Vášáryová spolu na doskách Štúdia L+S

27. jan 2005 o 16:28 SITA

BRATISLAVA 27. januára (SITA) - Štúdio L+S a Produkčný dom Forza ponúklo dnes verejnú generálku k predstaveniu "Garderobier", ktoré je už teraz vypredané. V divadelnej hre dramatika, románopisca a scenáristu Ronalda Harwooda sa na scéne štúdia L+S predstaví zostava hviezdnych hercov - Bolek Polívka, Milan Lasica, Emília Vášáryová. Okrem nich účinkuje v hre aj Zdena Herfortová alternovaná Miladou Rajzíkovou a Jitka Čvančarová v alternácií s Luciou Gážiovou. Hra Garderobier vznikala pod režisérskou taktovkou režiséra Romana Poláka. Hudobne sa v hre angažoval aj Milan Lasica. Texty jeho piesní v hudobnej spolupráci s Jurajom Bartošom a hudobným telesom Bratislava Hot Serenaders dotvárajú príjemnú až komornú atmosféru predstavenia. Premiéra prebehne 29. januára v Štúdiu L+S a následne aj prvého februára v Divadle Bolka Polívky.

Divadelná hra Garderobier je rozdelená na dve dejstvá. Počas prvého dochádza k psychickému zrúteniu herca Sira, ktorého predstaviteľom je Milan Lasica. Jeho stav imituje muž, podľa ktorého je celá hra pomenovaná - garderobier Norman. Presvedčivo ho stvárňuje Bolek Polívka a to nielen v druhom dejstve, kde je Norman sústavne opitý. V ďalšej časti sa životná partnerka Sira - Lady v podaní Emílie Vášáryovej zamýšľa nad tragikou Sirovho života. Ten sa pokúša napísať svoju autobiografiu, no v skutočnosti zatiaľ nenapísal nič okrem titulu: "Môj život". Lady sa intenzívne zamýšľa aj nad tým, či hrať ďalej a či takýto nepohodlný život po hoteloch, kde im stravu iba prihrievajú stojí za to. Po príchode Sira na scénu vykresľuje príbeh ich skutočný vzťah ako aj Sirovu bezradnosť. Napriek osobnému smútku, ktorý postavy zažívajú, sa v celej hre vyskytuje niekoľko úsmevných scén, ktorých hlavným nositeľom je Norman snažiaci sa rozveseliť svojho pána - Sira. V hre sa postupne zjavia ešte dve postavy - neveriaca Madge, celý život zamilovaná do Sira a mladučká Irene, ktorá ho zasa skryto obdivuje. Nakoniec však Sir zomiera a svojou smrťou opúšťa všetky tri ženy, ktoré chceli, aby patril iba im. Na pódiu na chvíľku nastane vzkriesenie a Sir sa prebúdza, aby si nakoniec mohol s krásnou Irene posledný krát zaspievať.

Zo životného diela autora sála bytostná láska k divadlu, čo sa prejavilo hlavne v Garderobierovi. Hru napísal Ronald Harwood ešte v roku 1980. Skladá ňou poctu členom zájazdových divadiel ako šíriteľov divadelnej kultúry. Tak sa zrodila aj postava veľkého a milovaného, no napriek tomu veľmi samoľúbeho a čiastočne zatrpknutého Sira, ktorý proti Hitlerovmu bombardovaniu bojuje veršami Williama Shakespeara. Podarilo sa mu vytvoriť sugestívny svet každodenného heroizmu, utrpenia a rezignácie.