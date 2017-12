Johnny Depp je zdesený, že je nominovaný na Oscara

LOS ANGELES - Prekvapujúco negatívne reagoval americký herec Johnny Depp na utorňajšie oznámenie americkej filmovej akadémie, že bol nominovaný na prestížne ocenenie - Oscara - v kategórii najlepší mužský herecký výkon.

28. jan 2005 o 8:50

Na internetových stránkach uviedol, že sa na ceremoniál vyhlasovania držiteľov cien vôbec neteší, pretože skúsenosť, ktorú má z minulého roku, sa mu vôbec nepáčila a len veľmi nerád by ju prežil znovu.

Vlani prišiel na vyhlasovanie so svojou partnerkou, francúzskou herečkou Vanessou Paradisovou, a svoje pocity líči takto: "Spomínam si, že sme s Vanessou stále mysleli len to, kedy a kde by sme si mohli zafajčiť, kde by sme si mohli niečo vypiť a kedy sa to už skončí. Ja som si stále prial - len nech preboha nevyhrám."

To, že ho nominovali znovu, bol vraj pre neho veľkým šokom: "Moja prvá reakcia bola: Prečo? Na jednej strane mi to, samozrejme, lichotí, ale preto nepracujem. Keď som minulý rok nevyhral, bol som nadšený. Bol som celý bez seba, tlieskal som víťazovi a vravel som si: Vďaka bohu," spomína na svoje pocity Depp. (čtk)