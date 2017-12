Dve novinky pre amerických filmových nadšencov

BRATISLAVA 28. januára (SITA) - Počas tohto týždňa sa podarilo hollywoodskym producentom ponúknuť filmovým nadšencom dve možnosti. Do amerických kín sa dostali dva nové thrillery, z ktorých film Hide ...

28. jan 2005 o 10:15 SITA

BRATISLAVA 28. januára (SITA) - Počas tohto týždňa sa podarilo hollywoodskym producentom ponúknuť filmovým nadšencom dve možnosti. Do amerických kín sa dostali dva nové thrillery, z ktorých film Hide and Seek určite pritiahne do kín divákov vďaka osobnosti Roberta De Nira. Film má okrem obsadenia obrovský potenciál aj pre svoj dramatický príbeh, napriek tomu, že ho označili za mládeži neprístupný. Druhá možnosť sú podľa Hollywood Reporter filmy nominované na cenu Akadémie, ktoré sa momentálne vysielajú po celej Amerike.