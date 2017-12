Manžel Britney Spearsovej si užil striptízový výlet

28. jan 2005 o 11:18 SITA

BRATISLAVA 28. januára (SITA) - Manžel americkej speváčky Britney Spearsovej Kevin Federline využil súhlas svojej manželky a vydal sa s partiou kamarátov na výlet po striptízových baroch v Las Vegas. Jeho blízky priateľ neskôr uviedol, že Kevin si síce zaplatil zopár striptízových čísel, no nič nepresiahlo medze bežnej zábavy. Popová princezná si v tom čase užívala s kamarátkami výlet do kúpeľov. Pár sa stretol o pár dní na vystúpení tanečnej skupiny Cirque du Soleil a neskôr sa spoločne ubytovali v Kevinovej izbe. Speváčkin hovorca sa k striptízovému výletu jej manžela vyjadril len strohým "je to chlapská záležitosť."