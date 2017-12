Beáta Dubasová pracuje na novom albume

28. jan 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 28. januára (SITA) - Beáta Dubasová momentálne intenzívne pracuje no svojom novom albume. Ako prezradila pre agentúru SITA, pesničky má už zozbierané a tento týždeň sa mala stretnúť so svojim vydavateľom. Podľa jej slov budú na novom cédečku veľmi osobné a ženské skladby. Hudbu bude pre ňu skladal najmä Rado Vrabec Ort z kapely Made to Mate. Beátu čaká ešte nahrávanie a množstvo práce, takže konečná verzia albumu by mala uzrieť svetlo sveta až o niekoľko mesiacov. Speváčka by potom chcela odštartovať šnúru koncertov, ale zatiaľ jej chýbajú na to peniaze.

V súčasnosti Beátu zamestnávajú vystúpenia na plesoch. Najbližšie by mala spievať na plese vo Vysokých Tatrách. V apríli sa chystá koncertovať na Morave. Ako povedala Beáta k českému publiku má veľmi vrúcny vzťah a podľa jej slov sme s Moravanmi stále jedna rodina.

SITA vydá k správe zvukovú správu.