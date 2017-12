Johnny Depp obmedzuje fajčenie

Paríž 29. januára (TASR) - Johnny Depp o sebe hrdo vyhlasuje, že úspešne obmedzuje fajčenie, no priznáva, že sa ho nevzdal úplne a stále si neodpustí ...

29. jan 2005 o 7:32 TASR

Paríž 29. januára (TASR) - Johnny Depp o sebe hrdo vyhlasuje, že úspešne obmedzuje fajčenie, no priznáva, že sa ho nevzdal úplne a stále si neodpustí potešenie z troch cigariet denne.

Americký herec žijúci vo Francúzsku sa rozhodol obmedziť svoj fajčiarsky zlozvyk po štyridsiatke. Predsavzatie sa mu podľa vlastných slov darí úspešne plniť a denný príjem nikotínu oproti minulosti rapídne znížil. A je na to aj patrične hrdý.

"Zredukoval som to - no, keď mám dobrý deň - na tri cigarety denne," smeje sa. Pripomína, že na nespútaného búrliváka, ktorým kedysi býval, je to výnimočný úspech, pretože vtedy rátal vyfajčené cigarety na škatuľky. Na magickú trojku však dodnes nedá dopustiť.

"Nikotínový závislák ako ja jednoducho potrebuje svoje tri cigy: prvú si dám po obede, druhú po večeri a tretiu kedykoľvek chcem - to je moja divoká karta, bafkanie pôžitkára."