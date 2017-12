Bruselský koncert U2 sa vypredal za pár hodín

Brusel 29. januára (TASR) Úvodný koncert európskej časti svetového turné írskej skupiny U2, ktorý sa uskutoční 10. júna v Bruseli, je beznádejne vypredaný.

29. jan 2005 o 18:15 TASR

Po vyše 50.000 lístkoch sa doslova zaprášilo za pár hodín.

Prvých 7000 miest na ploche štadióna kráľa Baudouina v blízkosti javiska zmizlo už v piatok, pretože členovia oficiálneho fanclubu U2 mali možnosť prednostnej rezervácie.

Osemtisíc miest vyčlenili usporiadatelia pre sponzorov, do predaja tak išlo dnes o desiatej ráno asi 45.000 lístkov. Približne po troch hodinách hlásila príslušná internetová stránka: vypredané. U2 začnú svoje očakávané turné 28. marca v americkom San Diegu.

Brusel bude prvou európskou zastávkou, po nej skupina zahrá okrem iného v Londýne (18. júna), Berlíne (7. júla) a Paríži (9. júla). Slovenským fanúšikom bude U2 najbližšie 2. júla vo Viedni a 5. júla v Katoviciach.

U2 sú na vrchole hudobnej scény už tretie desaťročie a preslávili sa množstvom hitov, napríklad Pride, Sunday Bloody Sunday, With Or Without You či Beautiful day. Nedávno vydala kapela nový album How To Dismantle An Atomic Bomb a v hitparádach boduje singlom Vertigo.

