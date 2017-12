Daryl Hannahová sa nechce stať divou

Hamburg 30. januára (TASR) - Stať sa filmovou divou nie je a nikdy ani nebolo cieľom hollywoodskej filmovej hviezdy 44-ročnej Daryl Hannahovej.

"To nikdy nebolo cieľom mojej práci a nechcela som to v práci dosiahnuť," povedala herečka v rozhovore pre nemecký denník Bild am Sonntag. Niekedy sa stane, že stretne svoje bývalé kolegyne, ktoré dlho nevidela a dostáva šok. Veľká väčšina herečiek sa podrobuje plastickým operáciám a potom vyzerajú úplne umelo. V Hollywoode, podľa jej slov je už málo prirodzenosti a to ju robí nešťastnou.

Proti vyumelkovaným divám šoubiznisu však Hannahová nemá nič. Paradoxne táto herečka, ktorá si zahrala po boku hviezd typu Roberta Redforda,Julii Robertsovej a Michaela Douglasa získala vo štvrtok v bavorskom Mníchove ocenenie - nemecká Diva. Podľa jej slov ju cena dojala a je šťastná. "Inak by som asi získala maximálne titul najhoršie oblečená žena Hollywoodu," dodala s úsmevom herečka.