Clint Eastwood si odniesol cenu DGA za film Milion Dollar Baby

Los Angeles 30. januára (TASR) - Štyri týždne pred udeľovaním filmových Oscarov získal Clint Eastwood v sobotu od Združenia amerických režisérov (DGA) ...

30. jan 2005 o 14:36 TASR

Los Angeles 30. januára (TASR) - Štyri týždne pred udeľovaním filmových Oscarov získal Clint Eastwood v sobotu od Združenia amerických režisérov (DGA) cenu za najlepšiu réžiu za film Milion Dollar Baby.

V rovnakej kategórii bojoval aj Eastwoodov najväčší konkurent Martin Scorsese za film Letec, ktorý je o americkom multimilionárovi Howardovi Hughesovi. Laureáti cien DGA vo veľkej väčšine prípadov uspeli v minulosti aj pri odovzdávaní Oscarov.

Scorsese, ktorý režíroval filmy ako Taxikár, New York, New York, Zúriaci býk, Mafiáni, Mys hrôzy, Casino či vlani Zlatým glóbusom ocenený film Gangy New Yorku, zatiaľ nikdy nezískal to najvyššie ocenenie - Oscara. Film Letec bude 27. februára bojovať na tohtoročnom udeľovaní Oscarov s 11 nomináciami. Scorsese však ako pri Oscaroch, tak ani pri udeľovaní DGA, cien šťastie nemá. Šesťkrát bol nominovaný v kategórii najlepší režisér a ani raz nevyhral.

Sedemdesiatštyriročný Eastwood si v snímke Milion dollar Baby, ktorá je nominovaná na sedem Oscarov, zahral vedľajšiu úlohu boxerského trénera. Režisér však už jedného Oscara má, a to z roku 1992 za snímku Unforgiven.

Prestížne ocenenie DGA v kategórii za najlepší celovečerný dokumentárny film si odniesli dvaja študenti Mníchovskej akadémie televízie a filmu Luigi Falorni a Mongolčan Byambasuren Davaa za film The Story of the Weeping Camel. Dej filmu sa odohráva na púšti Gobi a je o mláďati pravej bielej ťavy z jednej mongolskej dediny. Film je rovnako nominovaný v kategórii najlepší dokumentárny film na Oscara.