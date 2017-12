Elvis znova na prvom mieste britskej hitparády

30. jan 2005 o 20:43 TASR

Londýn 30. januára (TASR) - Aj vyše 27 rokov po smrti stále kraľuje. Elvis Presley už po tretí raz za tento mesiac vystúpil na vrchol britského rebríčka singlov. Vrchol dnes dosiahla jeho skladba It's Now or Never.

Opätovné vydanie piesne je rekordnou 21. piesňou kráľa rokenrolu na prvom mieste hitparády v Británii. Pred troma a dvoma týždňami jej dominovali jeho skladby Jailhouse Rock a One Night.

Všetky patria k 18 niekdajším Presleyho "jednotkám", ktoré jeho nahrávacia spoločnosť vydáva s týždňovým odstupom pred tým, ako v prípade jeho skorších nahrávok vyprší 50-ročná ochrana autorských práv vo väčšine európskych krajín.

Na druhom mieste vstúpila do hitparády Ashanti s piesňou Only U, minulotýždňová jednotka Goodies od 18-ročnej americkej R&B speváčky Ciary Harrisovej klesla na tretiu priečku.

Na štvrtom mieste sa ocitol benefičný hit Grief Never Grows Old, vydaný s cieľom získať peniaze pre obete živelnej pohromy v Ázii. Piatu priečku obsadili po dvojmiestnom poklese elektronické duo Chemical Brothers so skladbou Galvanize.

Na ďalších miestach skončili v poradí tanečný hit Shine od LoveFreekz, Wires od londýnskej popovej štvorice Athlete, Do This Do That chlapčenskej skupiny Freefaller, Hey Now (Mean Muggin) od Xzibita. Desiatku uzatvárajú Hanson s Penny & Me.