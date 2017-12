Mojsejovcov šokovala nahá žena a odstupujúci starosta

31. jan 2005

Bratislava 30. januára (TASR) - Nahá žena a abdikujúci starosta šokovali manželov Mojsejovcov na dnešnom bratislavskom castingu do ich reality šou, ktorú bude vysielať televízia Markíza.

Napriek tomu obaja kandidáti postúpili do stovky semifinalistov a neprišli tak o šancu získať sľubované dva milióny korún. "Tá pani tvrdila, že je ochotná urobiť čokoľvek, aj nahá behať vonku po snehu. Tak jej Nora povedala, že keď si stojí za tým, čo hovorí, nech sa vráti späť nahá a postúpi. Inak je len tlčhuba. No a na Norin údiv vstúpila tak, ako ju pánboh stvoril," okomentoval výkon bohatstvachtivej 39-ročnej účastníčky castingu v bratislavskom hoteli Carlton Braňo Mojsej.

"Samozrejme, že nepokračuje preto, že mi to je sympatické. Pozor! Vôbec mi to sympatické nie je. Nečakala som ale, že sa vyzlečie pre dva milióny korún. Tu je to Slovensko! Je to presne to, čo sme hovorili na začiatku. Všetci uvidia, čo sú schopní Slováci urobiť pre dva milióny," povedala dnes pred novinármi zjavne zaskočená Nora Mojsejová. "No máme dosť, po dnešnom dni máme predjedlo za sebou. Zažili sme už všeličo, ale toto bola sila," zhodli sa manželia.

Starosta obce Čakajovce Oskar Bíro zaskočil nielen Mojsejovcov, ale aj celý prípravný štáb Markízy. Svojej funkcie sa vzdal na podnet Braňa, ktorý mu za jeho odstúpenie ponúkol šancu postupu. Bíro chce totiž svojim deťom "splatiť dlh z minulosti aj s úrokmi."

"Už len preto, že absolvoval liečenie na Prednej hore, mu držím palce," poznamenal Braňo. Starostovi vraj reality šou vyhovuje svojou kreativitou. "Pri ponuke pána Mojseja som si hneď zrátal plus a mínus, zhrnul som si cieľ svojho života a myslím, že ten zámer, ktorý tým sledujem, ma bude napĺňať viac ako práca starostu."

Oskar Bíro ďalej konštatoval, že teraz bude mať aspoň kopu voľného času na deti a štúdium štvrtého ročníka sociálnej práce na katedre rómskej kultúry v Nitre. Pri prípadnom neúspechu sa vraj o svoju budúcnosť neobáva. "Nie je pre mňa problém nájsť si prácu, ktorá ma bude baviť."

Mojsejovci ešte ponúknu šancu ďalším kandidátom okrem stovky postupujúcich zo štyroch predchádzajúcich castingov. Dňa 11. februára o 20.00 h budú pred Košickým divadlom vyberať ďalších desiatich účastníkov z náhodných okoloidúcich. "A tomu sa povie byť v správnom čase na správnom mieste," dodal Braňo, ktorý má pri výbere kandidátov do reality šou hlavné slovo.

