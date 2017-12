CD

31. jan 2005 o 8:00

Chemical Brothers - Push the Button

Virgin/Monitor EMI

Bez chemických súrodencov Eda Simonsa a Toma Rowlandsa by elektronická tanečná hudba znela úplne inak. Po desaťročí na scéne duo zbilancovalo svoju dráhu výberovkou Singles 93-03 a teraz prichádza s piatym albumom. Je ťažké stále prinášať niečo nové, o to viac si však treba vážiť tých, ktorí sa snažia prekvapovať svojich fanúšikov. Chemical Brothers pokračujú v dvoch veciach: v pohrávaní s pesničkovou formou, v ktorej miešajú rôzne žánre, a v spolupráci s množstvom zaujímavých speváckych hostí - tentoraz sú medzi nimi napríklad Tim Burgess z formácie The Charlatans, Anwar Superstar, brat slávneho hip-hopera Mosa Defa či Anne-Lynne Williams.

Ali Farka Toure: Red & Green

World Circuit/ Divyd

"John Lee Hooker" zo západnej Afriky, ako prezývajú osobitého gitaristu a speváka Ali Farka Tourého, sa viac zaujíma o každodenný život než o nahrávanie v štúdiu, a tak napriek veľkému záujmu poslucháčov i kritiky nechŕli každý rok nové nahrávky. Vydavateľ to vyriešil pripravením dvojalbumu, zostaveného z digitálne remasterovaných starších skladieb, s ktorými sa jeho zverenec stal jednou z najvýraznejších postáv world music.

Remedios

Hevhetia

Do žánru world music patrí aj slovenské zoskupenie Remedios. Sedem mladých profesionálnych hudobníkov začalo hrať skladby vychádzajúce z výkladnej skrine andalúzskeho folklóru, z flamenca, ktorého rytmické a melodické postupy kombinujú s prvkami džezu či klasickej hudby. Sympatické je, že popri úpravách pôvodných skladieb majstrov (Manuel de Falla, Paco de Lucia) sa Remedios venujú aj vlastnej tvorbe.

Sixtoo - Chewing on Glass & Other Miracles Cures

Ninja Tune/Wegart

Hip-hop trochu inak ponúka muž vystupujúci pod menom Sixtoo, ktorý pôsobí na tejto scéne už rovnako dlho ako vyššie spomínaní chemickí bratia. Pri príprave nového albumu sa najskôr dlho babral s nasamplovanými zvukmi, no práca sa mu nedarila až do chvíle, keď siahol po Fender piáne a do štúdia si prizval pár kamarátov. Zrodilo sa to, čo on sám nazýva psychedelický džezrock s prvkami hip-hopu a považuje za najvydarenejší album vo svojej kariére. (her)