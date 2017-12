Priateľka Roda Stewarta sa chce konečne vydať a porodiť spevákovi dieťa

Londýn 31. januára (TASR) - Nestarnúci britský rocker Rod Stewart čelí krátko po oslave 60. narodenín nečakaným ťažkostiam.

31. jan 2005 o 9:48 TASR

Spevákova priateľka, o 27 rokov mladšia Penny Lancasterová, s ktorou tvorí už viac ako päť rokov nerozlučnú dvojicu, mu totiž jednoznačne dáva najavo, že by sa konečne rada vydala a porodila mu dieťa.

Päťnásobný otec a veľký fanúšik škótskeho futbalu, ktorému v súčasnosti navyše hrozí uhradenie odškodného usporiadateľom odrieknutých koncertov, má vraj pochybnosti, či sa vo svojom veku "má dať na tento projekt".

Ako informovala londýnska bulvárna tlač, pár sa v súčasnosti nachádza na dovolenke v slnkom zaliatej karibskej oblasti, ale nálada medzi partnermi je aj tak dosť mrazivá. Počas výletu do metropoly ostrova St. Barts došlo medzi oboma údajne k vážnej roztržke. Rod Stewart si podľa slov nemenovaného priateľa uvedomuje, že Penny by si chcela vydať a mať deti, nie je si však istý, či by to chcel aj on.