Nechcem skladať pesničky do šuplíka

BRATISLAVA 31. januára (SITA) - Český spevák Petr Muk, ktorý prednedávnom navštívil počas svojho koncertného turné L´Amour Tour 2004 Slovensko, je rád, že môže tvoriť slobodne. Teší ho tiež, že hudba, ...

31. jan 2005 o 9:09 SITA

BRATISLAVA 31. januára (SITA) - Český spevák Petr Muk, ktorý prednedávnom navštívil počas svojho koncertného turné L´Amour Tour 2004 Slovensko, je rád, že môže tvoriť slobodne. Teší ho tiež, že hudba, ktorú robí, ho stále baví. Zároveň však priznal, že existovali aj snahy istej gramofónovej spoločnosti vstupovať mu do jeho tvorby. Muk si ale presadil svoje. "Radšej som si potom zaplatil vlastné nahrávacie štúdio a aj výrobu singlu k piesni Zrkadlo. To bežne hradí gramofónová spoločnosť, no ja som si to radšej zaplatil sám pre prípad, že by sa singel neuchytil", povedal Muk a zároveň dodal, že byť na vrchole vôbec nie je dobré, pretože odtiaľ sa dá už iba spadnúť. Spevák však v popularite vidí aj isté pozitíva. Napríklad to, že hudobníka vydavateľ aspoň "nezatracuje". Muk je so svojou súčasnou pozíciou na českej hudobnej scéne spokojný aj preto, lebo jeho hudba sa k ľuďom dostáva. "Ja si nechcem skladať pesničky do šuplíka, ale chcem, aby ich ľudia mohli počuť." Pocit, že vyššie už nemôže stúpať, mal Muk v čase, keď vyšiel prvý album skupiny Shalom. Vtedy sa predalo asi stopäťdesiat tisíc nosičov tohto albumu, no po vydaní druhého albumu, ktorého predaj predstavoval sedminu prvotiny, padla skupina podľa Muka na dno.