Snímka Alejandra Amenabára Mar adentro (Volanie mora) získala 14 cien Goya

Madrid 31. januára (TASR) - Triumfom snímky Alejandra Amenabára Mar adentro, ktorej iba nedávno udelili Zlatý glóbus pre najlepší neanglický film roka, ...

Madrid 31. januára (TASR) - Triumfom snímky Alejandra Amenabára Mar adentro, ktorej iba nedávno udelili Zlatý glóbus pre najlepší neanglický film roka, ale aj Európske filmové ceny a ocenenia na MFF v Benátkach, sa skončilo v nedeľu večer v Madride 19. udeľovanie tamojších Oscarov - cien španielskej filmovej akadémie Goya.

Film inšpirovaný životným príbehom ochrnutého Španiela Ramona Sampedra, ktorý tri desaťročia bojoval za právo na dôstojnú smrť, získal prestížne sošky v celkove 14 kategóriách. Ide o nový rekord pri udeľovaní cien Goya. Ten doterajší patril od roku 1990 filmu Carlosa Sauru Ay, Carmela, ktorý ocenili 13 soškami.

Popri cene určenej pre najlepší film roka si 32-ročný Alejandro Amenabár odniesol aj ocenenie za réžiu.

Ceny za najlepší mužský a ženský herecký výkon získali Javier Bardem a Lola Duenasová za kreácie v Amenabárovom filme. Aj ďalšie štyri ocenenia za výkony vo vedľajších úlohách a pre objavy roka získali herci a herečky zo snímky Mar adentro (Celso Bugallo, Mabel Riveraová, Tamar Novas, Belen Ruedaová).

Snímka si odniesla ďalej i trofej za najlepší scenár (režisér spoločne s Mateom Gilom), kameru (Javier Aguirresarobe), ale aj hudbu, zvuk, masky a produkciu.

Mar adentro s anglickým distribučným názvom The Sea Inside figuruje aj v pätici kandidátov na tohtoročného Oscara pre najlepší neanglický film roka.

Cenu Goya pre najlepší európsky film roka získal v Madride po vlaňajšom ocenení snímky Good Bye Lenin opäť nemecký film. Snímka režiséra tureckého pôvodu Fatiha Akina Gegen die Wand tak obohatila zbierku trofejí, vrátane Nemeckej i Európskej filmovej ceny 2004, či Zlatého medveďa z vlaňajšieho festivalu Berlinale, o ďalšiu.

Najlepším španielsky nakrúteným zahraničným filmom sa stala uruguajská snímka Whisky tvorcov Juana Pabla Rebellu a Pabla Stolla.

Cenu pre najlepšiu pôvodnú filmovú pieseň získal Brazílčan Carlinhos Brown za opus Zambie Mameto zo snímky El Milagro de Candeal. Cenu pre najlepší dokument udelili práve tomuto filmu známeho španielskeho filmára Fernanda Truebu.

Kým Alejandrovi Amenabárovi priniesol nedeľňajší galavečer, na ktorom sa zúčastnil aj španielsky premiér José Luis Zapatero, životný úspech, pre jeho svetoznámeho krajana Pedra Almodóvara sklamanie po tom, čo so snímkou Mala educacion (Zlá výchova) neuspel v súboji s konkurentom v kategóriách najlepší film, ani najlepšia réžia.

Režisér úspešnej snímky, rodák z čílskej metropoly upútal už filmom Diplomová práca (Tesis, 1996), nesklamal ani v snímke Abre los ojos (Open Your Eyes, 1997), ale definitívne sa presadil filmom Tí druhí (The Others, 2001) s Nicole Kidmanovou v hlavnej úlohe. Mar adentro (Volanie mora) je však už teraz jeho najúspešnejším dielom.