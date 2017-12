Alicia Keysová chce mužného chlapa

31. jan 2005 o 13:07 SITA

BRATISLAVA 31. januára (SITA) - Speváčka Alicia Keysová tvrdí, že Prince je jedným z jej idolov preto, že sa nebojí o svoju mužnosť. Zároveň však jedným dychom dodala, nikdy by sa neschádzala s mužom, ktorý nosí make-up. Hviezda rythm and blues dokonca vyzýva všetkých príslušníkov opačného pohlavia, aby nasledovali jeho príklad a vyjadrili samých seba akýmsi unikátnym štýlom, informuje internetová stránka webindia123.com. Nikdy by ju však muž, ktorý až príliš odhaľuje svoju ženskosť, nepriťahoval. "Milujem Princa, nebojí sa bláznivých nápadov a o svoju mužnosť. Myslím, že chlapi by mali robiť všetko, na čo majú chuť. Neviem však , či by som s mužom, ktorý má pod očami linku, dokázala ísť po ulici. Cítila by som sa asi divne," nechala sa počuť Keysová.