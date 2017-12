Emília Vášáryová je najobľúbenejšou slovenskou divadelnou herečkou

Bratislava 31. januára (TASR) - Najobľúbenejšou slovenskou divadelnou herečkou je Emília Vášáryová, ktorej dalo v prieskume hlas 24,9 percenta ľudí.

31. jan 2005 o 16:05 TASR

Podľa záverov Ústavu výskumu kultúry Národného osvetového centra sú celkovo najobľúbenejšie herečky silnej strednej generácie, pre ktoré však zostávajú konkurenciou herečky staršej generácie. Na druhom mieste je Zdena Studenková s 21,9 percentami, na treťom Magda Paveleková s 18 percentami. Nasleduje Kamila Magálová (15,3 percenta), Eva Krížiková (12,3 percent), Božidara Turzonovová (10,3 percent), Zuzana Kronerová s deviatimi percentami, Anna Šišková so 6,9 percentami a Soňa Valentová so 6,3 percentami. Katarína Kolníková so 4,6 percentami uzatvára prvú desiatku, do ktorej sa dostali iba herečky z bratislavských divadiel.

Mimobratislavské kamenné divadlá sú zastúpené len Evou Pavlíkovou z nitrianskeho Divadla Andreja Bagara, ktorá získala 3,9 percenta. Podľa autorov prieskumu tak o popularite skôr rozhoduje to, ako často sa herečka objaví na televíznej obrazovke, než ich výkony v divadlách. Tie totiž väčšina respondentov z celého Slovenska nemala možnosť vidieť. Po tom, čo STV prestala s produkciou vlastných televíznych a literárno-dramatických programov, si herečky získavajú popularitu v reprízach starších programov, alebo účinkovaním v zábavných reláciách.

Necelé tri percentá získala Mária Kráľovičová, na 13. mieste je s 2,4 percentami diplomatka Magda Vášáryová, čo svedčí o tom, že vplyv na popularitu majú aj staršie divácke zážitky. Do prvej pätnástky sa dostali aj Zuzana Kocúriková (2,2 percenta) a Anna Javorková s dvoma percentami. Jedna z najexponovanejších herečiek mladšej generácie v SND Diana Mórová otvára druhú pätnástku, do ktorej sa dostalo aj niekoľko mladších a muzikálových herečiek. Nasledujú Zita Furková, Milka Zimková, Viera Strnisková, Monika Hilmerová, Zuzana Norisová, Gabika Škrabáková, Szidi Tobias, Eva Kristínová a Zuzana Fialová. Národné osvetové centrum uskutočnilo svoj sociologický výskum v septembri 2003 na vzorke 1469 respondentov.