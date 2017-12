Moby predstavil prvý singel z nového albumu

31. jan 2005 o 15:31 SITA

BRATISLAVA 31. januára (SITA) - Moby už predstavil prvý singel z nového albumu Hotel. Skladba Lift Me Up vzbudila pozornosť poslucháčov rádií a naznačila aj to, ako bude vyzerať nové CD tohto 39-ročného Newyorčana. Rôzne komerčné formáty singla sa v obchodoch objavia 28. februára a budú obsahovať remixy od Abe Duque, Super Discount alebo DJ Myla. Moby vraj uvažuje aj o vydaní dvoch verzií albumu Hotel - limitovaná edícia by mala byť rozšírená o disk s jedenástimi ambientnými skladbami. Moby, občianskym menom Richard Melville Hall, je vzdialeným synovcom autora slávneho Moby Dicka, Hermana Melvillea, od ktorého si prepožičal aj umelecké meno. Na albume Hotel sa jeho fanúšikovia budú môcť započúvať do štrnástich skladieb, v ktorých na každý hudobný nástroj, okrem bicích, hrá autor sám. Skladby už tradične oscilujú medzi downtempom a electro-discom. Pomalšie inštrumentálky a balady sú samozrejmosťou. Moby sa tak po dvoch rokoch vracia do veľkého šoubiznisu a priznáva, že prekonať hranice predajnosti predošlých albumov nebude jednoduché. Nový album nahral a zmixoval v priebehu roka 2004 striedavo vo svojom domácom Newyorskom štúdiu, Electric Lady Studios a Loho Studios v Manhattane s podporou vokalistky Laury Brownovej a bubeníka Scotta Frassettiho. Zaujímavosťou je, že ani v jednej skladbe na albume nepoužil vokálny sampel. Na pulty hudobných predajní by sa mal Hotel dostať už 14. marca.