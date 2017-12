Milan Lasica oslávi 65. narodeniny na javisku v Brne

1. feb 2005 o 11:00 TASR

Bratislava 1. februára (TASR) - Svoje nadchádzajúce jubileum, 65 rokov, strávi humorista, dramatik, prozaik, textár, herec, režisér a moderátor Milan Lasica - kde inde - ako na javisku.

Žiadne konkrétne plány na oslavu však nemá. "Neviem ani, či tú 65-ku vôbec mám oslavovať. Popri mojich narodeninách je vždy nejaká iná udalosť, ktorá sa mi zdá závažnejšia. Keď som mal šesťdesiat, tak sme oslavovali 40. výročie spoločnej práce so Satinským," hovorí Lasica, ktorého narodeniny zostanú vraj aj tentoraz "v tieni".

Práve dnes totiž po sobotňajšej bratislavskej premiére aj v moravskej metropole prvýkrát uvedú hru Garderobiér, v ktorej sa Lasica stretol s českým komikom Bolkom Polívkom a Emíliou Vášáryovou. "No a vo štvrtok tretieho to tiež hrám v Brne, takže to bude moja oslava," konštatuje s úsmevom Lasica, ktorému bude na jubileum "patriť" Divadlo Bolka Polívky. "Ale možno potom by sa patrilo, aby som pre blízkych spolupracovníkov usporiadal nejakú oslavu, uvidíme," dodáva.

Milan Lasica sa narodil 3. februára 1940 vo Zvolene. Vyštudoval dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. Už počas štúdia vystupoval spolu s Júliusom Satinským v autorských dialógoch v bratislavskej Tatre. Známym sa stal predovšetkým ako herec v autorských divadelných predstaveniach spolu s Júliusom Satinským. V nich rozvíjali formou improvizácie autorské herectvo, ich komika je založená na ironickom posunutí tých najbanálnejších životných situácií do absurdity. V televízii spolu so Satinským uvádzali niekoľko rokov televíznu talkshow Všetci sú za dverami. Samostatnú autorskú tvorbu predstavujú jeho piesňové texty. V rokoch 2003-2004 nahrával albumy so skupinou Bratislava Hot Serenaders. Prezident ČR Václav Havel mu pri príležitosti jeho poslednej zahraničnej návštevy vo funkcii - v Bratislave udelil štátne vyznamenanie Medailu za zásluhy I. stupňa za vynikajúce umelecké výsledky. Prezident SR udelil Milanovi Lasicovi pri príležitosti výročia vzniku SR 1. januára 2005 štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy v oblasti kultúry.