2277. hviezda na hollywoodskom Chodníku slávy patrí Keanu Reevesovi

Los Angeles 1. februára (TASR) - Už v poradí 2277. hviezdu odhalili v pondelok na hollywoodskom Chodníku slávy, a to hercovi Keanu Reevesovi (40).

1. feb 2005 o 13:20 TASR

Umelec, ktorý herecky začínal v televíznych produkciách, vyvolal pozornosť širšieho publika ako partner Sandry Bullockovej vo filme Nebezpečná rýchlosť (1994). O päť rokov neskôr sa však stal už ako predstaviteľ hlavnej úlohy prvej časti Matrixu hviezdou medzinárodného kalibru.

Práve so Sandrou Bullockovou začne Reeves nakrúcať v marci romantickú komédiu Il Mare, remake filmu juhokórejskej proveniencie, ktorý je príbehom osamelo žijúcej lekárky a frustrovaného architekta, medzi ktorými dôjde po korešpondencii k citovému vzplanutiu. Do kín by táto snímka mala prísť v roku 2006.

Súčasťou bohatej filmografie rodáka z libanonského Bejrútu, ktorého zvečnili teraz už aj na Walk of Fame, sú popri pokračovaniach Nebezpečnej rýchlosti a Matrixu, aj snímky Reťazová reakcia režiséra Andrew Davisa, Diablov advokát, v ktorom si pod režijným vedením Taylora Hackforda (režiséra nového filmu o Rayovi Charlesovi) zahral po boku Ala Pacina, či Takmer dokonalý zločin v réžii Sama Raimiho s Cate Blanchettovou.