Jacksonova popularita komplikuje výber porotcov

1. feb 2005 o 16:40 SITA

BRATISLAVA 1. februára (SITA/Reuters) - Michael Jackson sa dnes vrátil do súdnej miestnosti v kalifornskej Santa Marii na druhý deň výberu porotcov. Napriek tomu, že Jackson po celý čas len ticho sedel v miestnosti, právni experti tvrdia, že jeho sláva má na výber potenciálnych porotcov veľký vplyv. Z 314 ľudí, ktorí sa v pondelok postavili pred sudcu Melvilla, sa 176 vyjadrilo, že sú ochotní na obdobie súdu odložiť bokom svoju prácu i rodinu. Ďalších 138 sa ospravedlnilo pre pracovné či školské povinnosti, finančné a zdravotné problémy alebo rôzne iné dôvody. Zástupcovia súdu zatiaľ odmietli informovať, koľko z nich sa Melville rozhodol prepustiť.

Podľa bývalého sanfranciského prokurátora Jima Hammera je pozoruhodné, že viac ako polovica pozvaných, je ochotná sedieť na súde počas takého dlhého procesu. "Vôbec by ma neprekvapilo, keby tri štvrtiny z nich povedali, že nemajú záujem," povedal Hammer, ktorý prípad sleduje aj ako mediálny analytik. Skutočnosť, že viac ako polovica súhlasila s pozvaním do poroty, znamená podľa neho to, že ľudia chcú byť v porote, ktorá bude súdiť bývalého kráľa popu.

Doteraz sa na obdobie súdneho pojednávania v Santa Marii zaakreditovalo viac ako tisíc novinárov z Austrálie, Veľkej Británie, Francúzska, Nemecka, Japonska, Mexika a USA. Zástupcovia médií a Jacksonovi fanúšikovia tak úplne zaplavili 85-tisícové mesto.

Na dnes sudca Melville naplánoval rozhovory s 300 ďalšími možnými porotcami. Tí, ktorých neprepustí na vlastnú žiadosť, dostanú 7-stranový dotazník a do súdnej budovy sa opäť vrátia 7. februára. Títo potom znovu predstúpia pred Melville, žalobcov a Jacksonových obhajcov. Spomedzi nich napokon vzíde 12 porotcov a 8 náhradníkov, ktorí rozhodnú o ďalšom osude 46-ročného speváka. Výber poroty by mal trvať približne mesiac.