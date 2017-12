Sylvester Stallone sa narodil zdeformovaný

1. feb 2005 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 1. februára (SITA) - Jackie Stalloneová tvrdí, že jej syn - filmový Rambo sa narodil zdeformovaný a lekári nepredpokladali, že sa dožije dospelosti. Filmový svalovec Sylvester Stallone sa dokonca nemal stať ani normálnym dieťaťom, informuje internetová stránka FemaleFirst. "Počas pôrodu, aby to celé urýchlili, schmatli lekárske kliešte a vyšklbli dieťa von, pričom mu úplne paralyzovali celú hlavu, tvár a časť jeho tela. Telíčko mu tak zdeformovali, až to bolo smutné. Lekári mi povedali, že je strašne zmrzačený a mala by som sa ho zbaviť. Rozhodla som sa však a napriek všetkým predpokladom sa naučil chodiť aj hovoriť," uviedla Stalloneová.

Jej syn stále trpí následkami traumatického pôrodu. Stallone údajne nedokáže hýbať tvárou, keď hovorí a vyjadruje sa pomocou výrazných očí. "Jeho tvár a hrdlo sú stále paralyzované. Keď hovorí, znie to veľmi zvláštne," dodala matka herca známeho hlavne zo série o boxerovi Rockym. Je ozaj obdivuhodné, kam sa dostalo pôvodne odpísané a hendikepované dieťa.