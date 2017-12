Berlinale bude tento rok politickým filmovým festivalom

Berlín 1. februára (TASR) - Berlinale sa bude tento rok prezentovať ako politický filmový festival.

1. feb 2005 o 20:35 TASR

"Desať rokov po genocíde v Rwande premietneme v súťaži hneď dva filmy na túto tému," povedal dnes v Berlíne riaditeľ festivalu Dieter Kosslick v rámci predstavovania jeho programu.

V poradí jubilejný 55. ročník renomovaného podujatia sa začne 10. februára a jeho brány sa zatvoria 20. februára.

K Berlinale patria aj herecké hviezdy a tie nebudú chýbať ani tento rok. Svoju účasť prisľúbili Gérard Depardieu, Glenn Closová, Keanu Reeves, Will Smith, Kevin Spacey, Daniel Day-Lewis, Joseph Fiennes, Don Cheadle, Valeria Bruniová Tedeschiová, Liam Neeson, Bob Hoskins, či domáci herci Jürgen Vogel, Joachim Król a Julia Jentschová.

Do boja o Zlatých a Strieborných medveďov je prihlásených 21 snímok, z tohto je až 15 svetových premiér. Nemeckú tvorbu reprezentujú tri filmy: One Day in Europe (réžia Hannes Stöhr), Sophie Scholl - Die letzten Tage (r. Marc Rothemund) a Gespenster (r. Christian Petzold). Spomínaná genocída v Rwande je témou filmov Hotel Rwanda a Sometimes in April.

Ďalšou témou Berlinale je podľa Kosslicka sexualita. Filmy Kinsey v hlavnej súťaži a dokumentárna snímka Inside Deep Throat v sekcii Panoráma zobrazujú potláčanú sexualitu 50. a 60. rokov a jej bezohľadné zneužívanie.

Berlinale bude tento rok aj festivalom rekordov. Ešte nikdy nebolo prihlásených toľko filmov, ako teraz - celkom 3320. V rôznych sekciách uvidia diváci 343 filmov, z toho 67 z Nemecka.

Predsedom sedemčlennej festivalovej poroty je hollywoodsky režisér nemeckého pôvodu Roland Emmerich. Sekundovať mu budú okrem iných nemecká herečka Franka Potente a taliansky módny návrhár Nino Cerruti.

Čestného Zlatého medveďa za celoživotné dielo odovzdajú kórejskému režisérovi Imovi Kwon-Taekovi a španielskemu hercovi, režisérovi a scenáristovi Fernandovi Fernanovi Gomezovi. Írskeho herca Daniela Daya-Lewisa vyznamenajú Kamerou Berlinale. Na festivale udelia prvýkrát filmovú cenu organizácie Amnesty International.

Retrospektíva sa tentoraz venuje téme filmovej architektúry a výpravy. V rámci nej premietnu aj diela režiséra Stanleyho Kubricka.