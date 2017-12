Rammstein aj Ruslana v Bratislave vystúpia

BRATISLAVA 2. februára (SITA) - Najúspešnejšia nemecká kapela súčasnosti Rammstein do Bratislavy príde aj napriek summitu Bush - Putin. Zástupkyňa agentúry XL, ktorá koncert skupiny organizuje Zuzana ...

2. feb 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 2. februára (SITA) - Najúspešnejšia nemecká kapela súčasnosti Rammstein do Bratislavy príde aj napriek summitu Bush - Putin. Zástupkyňa agentúry XL, ktorá koncert skupiny organizuje Zuzana Habodaszová pre agentúru SITA dementovala informácie o zrušení koncertu. "Nie je pravda, že koncert je zrušený. Rammstein do Bratislavy príde, ale v zmenenom termíne." Predpokladá sa, že hudobný kult z Nemecka vystúpi na Slovensku koncom tohto mesiaca, ale v pôvodnom termíne - 22. februára to určite nebude, pretože priestory Incheby, kde mal Rammstein vystúpiť, budú slúžiť ako tlačové stredisko pre novinárov v rámci pripravovaného summitu amerického prezidenta Georga W. Busha a ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Termín koncertu ukrajinskej speváčky Ruslany, ktorá mala vystúpiť tiež v priestoroch bratislavskej Incheby 19. februára, musel byť tiež pre stretnutie prezidentov a s tým spojené organizačné záležitosti presunutý na neurčito. Zástupkyňa vydavateľstva EMI Slovak Republic Renáta Tomášová o Ruslaninom koncerte v Bratislave pre agentúru SITA povedala, že "Ruslana je dosť zaneprázdnená a veľa vystupuje, preto bude ťažké nájsť voľný termín, ktorý by vyhovoval aj jej, aj samotnému promotérovi." Fanúšikov Ruslany snáď uspokojí Tomášovej tvrdenie, že organizátori hľadajú vhodné riešenie.