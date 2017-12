DiCapria ocenili na festivale v Santa Barbare

BRATISLAVA 2. februára (SITA) - Americký herec Leonardo DiCaprio získal na prestížnom medzinárodnom filmovom festivale v Santa Barbare významné ocenenie. Symbolicky ho prebral z rúk Martina Scorseseho, ...

2. feb 2005 o 16:30 SITA

BRATISLAVA 2. februára (SITA) - Americký herec Leonardo DiCaprio získal na prestížnom medzinárodnom filmovom festivale v Santa Barbare významné ocenenie. Symbolicky ho prebral z rúk Martina Scorseseho, pod ktorého vedením účinkoval vo filme Letec. "Považujem to za svoj životný úspech, ktorý sa mi podarilo dosiahnuť už vo veku tridsiatich rokov", povedal DiCaprio, ktorému k vydláždeniu chodníka slávy prispela predovšetkým hlavná úloha z filmu Titanic. "Najkrajšie na tom všetkom je to, že to robím rád. Herectvo je činnosť, ktorú si želám vykonávať po celý zvyšok môjho života", dodal muž, ktorého nielen herecké ale i bankové konto sú veľmi bohaté. Film Letec filmoví kritici nominovali na jedenásť Oscarov vrátane nominácie v kategórií "najlepší film", "najlepší herec" a "najlepšia réžia". Di Caprio, ako aj režisér Martin Scorsese majú možnosť samostatne v týchto kategóriách získať filmové ocenenie, po ktorom túžia asi všetci herci a režiséri.