Kidmanová s ekzémom porazila Robertsovú

BRATISLAVA 2. februára (SITA) - Pokožku herečky austrálskeho pôvodu Nicole Kidmanovej ocenil odborník z oblasti dermatológie. Kalifornský dermatológ Dr. Vail Reese, ktorý každoročne uverejňuje na svojej ...

2. feb 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 2. februára (SITA) - Pokožku herečky austrálskeho pôvodu Nicole Kidmanovej ocenil odborník z oblasti dermatológie. Kalifornský dermatológ Dr. Vail Reese, ktorý každoročne uverejňuje na svojej webovej stránke www.skinema.com výsledky súťaže, určite Kidmanovú tento rok potešil, pretože z výsledkov vyplynulo, že porazila hereckú rivalku Juliu Robertsovú. "Už veľmi dlho je Nicole považovaná za ženu so žiarivou a zdravou pokožkou. Je bledá a trpí zjavným ekzémom, a napriek tomu je jednou z najatraktívnejších žien sveta", povedal Reese.

Herečka Lindsay Lohanová získala ocenenie za dokonalé prekrývanie svojich pieh. "Keď porovnám Lindsay z filmu "The Parent Trap" z roku 1998 a porovnám to so súčasnosťou, musím uznať, že z dievčaťa v puberte z nej vyrástla krásna mladá dáma," dodal Dr. Reese.

Okrem Kidmanovej a Lohanovej ocenil Reese aj herca Jamieho Foxxa za postavu Raya Charlesa v snímke "Ray", kde nemal Foxx zamaskované akné. "Neskryť nepríjemné akné je podľa mňa dosť veľká odvaha. Na druhej strane je to signál, že hviezdou Hollywoodu môžete byť aj s akné na tvári." Poslednou ocenenou bola speváčka Gwen Stefaniová, ktorej znamienko krásy v jej filmovom debute "The Aviator" upútalo Reesea natoľko, že ocenil aj ju.