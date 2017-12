Usher získal až päť nominácií na získanie Soul Train Awards

2. feb 2005 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 2. februára (SITA) - Americký spevák Usher momentálne vedie rebríček nominácií na zisk ocenenia "Soul Train Awards" čo je cena každoročne udeľovaná hudobníkom za ich prínos v oblasti R&B, hip-hopu, rapu a gospelovej hudby. Mladíkovi sa celkovo podarilo získať päť nominácií. So štyrmi nomináciami sa k Usherovi priblížila černošská speváčka Ciara, zatiaľ čo Aliciu Keys nominovali tri krát. Slávnostný galavečer, na ktorom budú hudobníkom udelené ceny "Soul Train", je naplánovaný na 28. februára a hudobníci sa stretnú priamo v srdci showbiznisu - Hollywoode. Ushera odborníci nominovali v kategóriách "najlepší mužský R&B-soulový album ako aj najlepší R&B-soulový sólový spevák". Jeho spolupráca s rapermi Ludacrisom a Lil Jonom mu zabezpečila nomináciu v kategórií "najlepší R&B-soulový videoklip" k piesni "Yeah".

"Denník Alicie Keys" sa 28. februára môže stať najlepším R&B-soulovým ženským albumom. Jej skladba "If I Ain't Got You" sa zasa uchádza o najlepšiu skladbu tohto žánru.

Udeľovania cien sa zrejme zúčastní aj speváčka Beyonce, legendárny Prince, skupina Destiny's Child, Jill Scott a kapela New Edition, pretože všetci z nich získali dve nominácie a je teda pravdepodobné, že si z Hollywoodu ceny "Soul Train" odnesú.