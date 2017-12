Johnny Depp v úlohe maďarského lupiča

2. feb 2005 o 20:00 SITA

BRATISLAVA 2. februára (SITA) - Herec Johnny Depp prijal ponuku stvárniť vo filme maďarského bankového lupiča. Film je založený na pravdivom príbehu muža, z ktorého sa postupne stáva kriminálnik. Jeho šarm z neho však nakoniec spraví národného hrdinu a ľud ho napriek všetkému miluje. Dnes 41-ročná hviezda filmu "Finding Neverland" stvárni Attilu Ambrusa. Film má byť natočený podľa predlohy, ktorou je najlepšie predávaná kniha 90.rokov v Maďarsku - "The Ballad of the Whiskey Robber". Ambrus, utečenec z Transylvánie začne vykrádať banky po tom, ako ho z viacerých predošlých zamestnaní vyhodili. Za šesť rokov sa mu podarilo vykradnúť asi tridsať bánk a zdá sa, že práve táto činnosť mu išla zo všetkých najlepšie. Ambrus bol taký galantný, že úradníkom v bankách posielal ruže alebo objednával šampanské pre vyšetrovateľov. Keď ho nakoniec v roku 1999 zadržali, stala sa z neho televízna hviezda a zo svojej cely ochotne poskytoval rozhovory. Po roku strávenom vo väzení sa mu podarilo utiecť a k vykrádaniu bánk sa znova vrátil. Do väzenia sa onedlho vrátil, ale jeho mýtus zostane večný.