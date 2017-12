Horkýže slíže čaká šanghajské turné

Kúzlo z posledného albumu Ritero Xaperle Bax prenesie nitrianska skupina Horkýže slíže na koncertné pódiá.

3. feb 2005 o 9:15 PETER BÁLIK

Piateho februára štartuje svoje slovensko-moravské turné Shanghaj Cola Tour, ktoré potrvá až do polovice marca. Prvý slovenský koncert odohrá skupina túto sobotu v Liptovskom Mikuláši.



„Pre Shanghaj Cola Tour sme si vybrali väčšie mestá,“ vysvetľuje líder Nitranov Kuko a dodáva: „Dobre sa nám hralo všade, ale tentoraz sme vybrali miesta, kde sa nám hralo skutočne najlepšie. Tam sa radi vraciame. Ako napríklad do kulturáku v Liptovskom Mikuláši.



Skupina, ktorá svoj imidž postavila na chytľavých hardrockovopunkových skladbách a vtipných textoch vychádzajúcich z pokrivených slovenských reálií, sľubuje fanúš ikom viaceré prekvapenia.



„Budeme hrať skladby, ktoré sme často nehrávali, ale ľudia si ich pý tajú. Nasadíme ich!“ dušuje sa Kuko, podľa ktorého bude koncertný program trvať viac ako hodinu a pol. Na slovenských koncertoch sa predstavia domáce predkapely – nu-metalová Forma z Lučenca, ako aj seredská kapela Metropolis. Všetky skupiny vydávajú albumy pod značkou EMI Monitor.



Slíže, ktoré na svojich nahrávkach striedajú pesničky s humorným slovom, predvedú niektoré scénky aj naživo. „Nacvičili sme krkolomnú skladbu Rozmýšľali odzadu, pesničku, ktorú sme nikdy nespievali, lebo sme v štúdiu spev pustili odzadu. Teraz ju odpálime naživo aj s úvodným dialógom,“ hovorí basgitarista, ktorý popri spievaní plní aj funkciu textára.



Kuko si pochvaľuje výbornú atmosféru vnútri kapely, pomocou ktorej jej členovia prekonávajú tradičné ponorkové choroby počas trmácania sa autobusom z jedného mesta do druhého. „Treba viesť dialóg,“ smeje sa Kuko. „Netreba sa len trmácať. Občas sa prichytíme pri tom, že sa rozprávame o úplných debilinách. Napríklad, keď sme prednedávnom išli do Čiech, rýpali sme do posledného slobodného člena kapely Mareka: Skôr než sa oženíš, musíme ti niečo povedať – Jožo nie je dobrá partia pre teba!“

Kapela sa do slovenských miest vracia po dlhšej pauze, ktorú vyplnili koncertami v Česku, kde im za posledné dva roky pribudlo veľa fanúšikov. Vystupovali aj ako hosť na českých cenách Album roku. „Hranice neberieme. Už nás colníci nezastavujú a neprehadzujú nám gitary, že čo všetko tam máme. Dnes im hovoríme kývači, pretože nám na hraničnom priechode vždy pekne zakývajú,“ hovorí Kuko.

Horkýže slíže sú jednou z najpopulárnejš ích skupín na Slovensku. Presadili sa kolekciou Kýže sliz s hitmi L.A.G. Song alebo Brďokoky, ktorým pomohla aj fingovaná kauza s Jožom Pročkom.

Ich posledný album Ritero Xaperle Bax sa blíži k dvojplatine, čo znamená, že sa z neho predalo už takmer dvadsaťtisíc kusov. Ich dvoch predchádzajúcich nahrávok Kýže sliz a Alibaba a štyridsať krátkych songov sa predalo spolu 43- tisíc nosičov. Nitrianska skupina, fungujúca od roku 1992, odohrá viac ako sto koncertov ročne.

Shanghaj Cola Tour 2005



05.02. Liptovský Mikuláš, DK

06.02. Trstená, Klub XXX

09.02. Žilina, Guru klub

16.02. Nitra, Pekáreň

17.02. Bratislava, Babylon

18.02. Poprad, C-Klub

02.03. Košice, Jumbo

03.03. Prešov, Čierny Orol

08.03. Banská Bystrica, DK

19.03. Sereď, DK



)pozn.: Medzi slovenskými koncertami bude skupina vystupovať na Morave a v najbližší piatok si opäť zahrá v Prahe. (peb)