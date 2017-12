Cher údajne definitívne končí na koncertnej scéne

New York 3. februára (TASR) - Americká speváčka a herečka Cher, ktorá je už tri roky na rozlúčkovom koncertnom turné Farewell Never Can Say Goodbye Tour, má veľké plány do budúcnosti. Rada by čoskoro pripravila nový štúdiový album a nakrútila filmový muzikál.

Na margo svetového turné, pri ktorom už vystriedala 3000 kostýmov, však uviedla, že 30. apríla ho v Hollywoode definitívne ukončí a bude to pre ňu aj posledné živé vystúpenie na koncertnej scéne.

Päťdesiatosemročná interpretka, ktorá sa narodila v kalifornskom El Centro ako Cherilyn Sarkisian La Piérre a po viacerých plastických operáciách sa nemusí ani v súčasnosti obávať vzhľadu podstatne mladších kolegýň, si urobila meno ešte ako súčasť slávnej dvojice 60. rokov Sonny and Cher.

Medzi ich najznámejšie hity patria napríklad I Got You Babe, The Beat Goes On, Bang, Bang alebo Little Man. Vtedajší speváčkin partner a manžel Sonny Bono už nie je medzi živými. Osudnou sa mu v roku 1998, keď mal 62 rokov, stala lyžovačka, počas ktorej stratil kontrolu nad lyžami a narazil do stromu.

Kariéra Cher sťaby hollywoodskej hviezdy strieborného plátna nie je tak dlhá, ani bohatá ako tá spevácka. Nie je však na úspechy chudobnejšia - umelkyňa získala za film Pod vplyvom splnu (Moonstruck, 1987) aj prestížneho Oscara, za film Silkwoodová "iba" nomináciu na Oscara, ale Zlatý glóbus, kým za snímku Maska ocenenie z MFF v Cannes.

Publikum ju mohlo vidieť okrem iných aj vo filmoch Morské víly, Čarodejnice z Eastwicku, Prét-a-Porter, Čaj s Mussolinim, či nedávno Bratia ako sa patrí.