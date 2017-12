Ruslana na Slovensku už v polovici februára

3. feb 2005 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 3. februára (SITA) - Krásna ukrajinská speváčka Ruslana pricestuje na Slovensko už tento mesiac. Napriek tomu, že jej pripravované vystúpenie v Bratislave zrušili z dôvodu vyššieho záujmu - summitu Bush - Putin, jej fanúšikovia môžu Ruslanu naživo počuť 18. februára v ružomberskej športovej hale Koniareň.

Podľa zástupcu organizátorskej agentúry Basta Management Stanislava Bašnáka Ruslana nemá žiadne špeciálne požiadavky okrem tých, ktoré sa týkajú technického zabezpečenia koncertu. Ruslana priletí na Slovensko z Kyjeva a odtiaľto budú jej kroky smerovať do Londýna. Ubytovaná bude v jednom z hotelov v Jasnej, kde sa zdrží až do dvadsiateho februára. Celková kapacita haly, v ktorej príťažlivá Ruslana, vystúpi je 4500 miest. "Myslím, že stačí, ak poviem, že vstupeniek je v predaji stále dostatok", povedal pre agentúru SITA Bašnák. Bratislavský koncert dravej speváčky, ktorú svet spoznal hlavne vďaka zisku Veľkej ceny Eurovízie, sa presúva na prelom mesiacov marec -apríl, no presný termín stále nie je známy.

V septembri získala sympatická Ukrajinka prestížne ocenenie World Music Awards v Las Vegas. Na domácej scéne sa predalo 250 tisíc kusov jej albumu. Slovenské rádiové hitparády dobýja svojimi skladbami od augusta minulého roku.