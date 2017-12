J-lo vystúpi s manželom na odovzdávaní cien Grammy

3. feb 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 3. februára (SITA) - Speváčka a herečka Jennifer Lopezová, ktorú asi najviac preslávila zadná časť jej tela sa so svojim manželom Marcom Anthonym predvedie na udeľovaní cien Grammy Awards, kde spolu zaspievajú. Anthony sa stal držiteľom ocenenia Grammy v roku 1998 a okrem toho je nominovaný i tento rok v kategórií za najlepší latino-popový album a najlepší salsa-merengueový album. Okrem nominácií ho snáď ešte stále teší aj jeho rozhodnutie z júna 2004 zosobášiť sa s J-lo, pretože je v poradí už jej tretím manželom.

Na slávnostnom galavečere 13. februára vystúpi aj člen kapely U2 - Bono, slepý hudobník Stevie Wonder a speváčky Norah Jones a Alicia Keys, ktorí spolu odspievajú skladbu "Across The Universe" od legendárnych The Beatles. Program obohatí nielen prítomnosť, ale aj vystúpenia takých hviezd, akými sú skupiny U2 a Green Day. Sedemkrát nominovaný je nezabudnuteľný Ray Charles, na ktorého pamiatku vznikol aj film "Ray". Usher a Alicia Keys sú zhodne nominovaný osemkrát. Najviac - desať nominácií však získal raper Kanye West.